Albertano revela que extraña a alguien muy especial de la serie ‘María de Todos los Ángeles’

Hasta el momento la actriz de 47 años no se ha hecho presente en la red social del actor; Sin embargo, la publicación ha generado más de 23 mil 'me gusta' y cientos de comentarios de fans que no dudaron en pedir una nueva temporada de ‘María de Todos los Ángeles’: “Hagan la tercera temporada”, “Quiero más capítulos”, “Se extraña la serie” y “Ojalá regrese la serie, fue genial”, expresaron algunos.