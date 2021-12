Ellos son los personajes y actores de Madre, la nueva novela turca de Univision

Cahide será una mujer de carácter fuerte y buen corazón a la que no le ha faltado nada en la vida. Una vez casada la única bendición que no tuvo fue la de ser mamá, por lo que ella y su esposo decidieron adoptar a Zeynep. Cahide la cuidó con amor, pero la niña nunca bajó la guardia. Poco después, Cahide logró embarazarse y trajo al mundo a dos niñas, haciendo todo lo posible para que Zeynep no se sienta desplazada, pero no puede evitar que se aleje. Su amor de madre se pondrá a prueba cuando Zeynep enfrente serias dificultades.