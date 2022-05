Madre llegó a su gran final: la muerte de Cengiz abrió la puerta de la felicidad para Zeynep y Turna

Cansada de las ofensas, Turna alzó la voz con valentía: "¡Ya basta! Basta, todo es por tu culpa. Yo no quise el dinero de mi abuela, lo devolví". Sin un reflejo de miedo siguió con su defensa: "Pensé que me desharía de ti si no había dinero". Sus gritos agudizaron el enojo de su padrastro y comenzó a correr para no ser lastimada. Lamentablemente, su carrera no la salvaría.