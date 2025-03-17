TV SHOWS
TV SHOWS
lo tomas o lo dejas
Lo tomas o lo dejas

Lo Tomas o Lo Dejas: cuándo, dónde y a qué hora ver el nuevo programa en Estados Unidos

Paul Stanley es el conductor de Lo Tomas o Lo Dejas, el exitoso formato de concursos a nivel mundial, el cual está listo para conquistar al público hispano.

Univision picture
Por:Univision

El programa de concursos e intuición Lo Tomas o Lo Dejas llegará a UNIMÁS el 31 de marzo para transmitirse de lunes a viernes a las 7P/6C. Gracias a este show el público tendrá la posibilidad de ganarse hasta 100 mil dólares todos los días.

PUBLICIDAD

Paul Stanley estará a cargo de la conducción de Lo Tomas o Lo Dejas y estamos seguros que su carisma será fundamental para el éxito de este programa, ya que acompañará de manera divertida a los participantes en su búsqueda por el maletín correcto.

Más sobre Lo tomas o lo dejas

Paul Stanley se conmueve con la llamada que 'La Picosa' recibió de su padre
8:43

Paul Stanley se conmueve con la llamada que 'La Picosa' recibió de su padre

Lo Tomas o lo Dejas
Paul Stanley se vuelve Cupido para que Gabael gane en el amor y se lleve los 100 mil dólares
8:16

Paul Stanley se vuelve Cupido para que Gabael gane en el amor y se lleve los 100 mil dólares

Lo Tomas o lo Dejas
Delmi logra la mayor motivación para sus 3 hijas al aceptar la oferta de la banquera
8:14

Delmi logra la mayor motivación para sus 3 hijas al aceptar la oferta de la banquera

Lo Tomas o lo Dejas
Bárbara necesitará terapia por más de un año tras abrir el maletín de Marco en Lo Tomas o Lo Dejas
6:11

Bárbara necesitará terapia por más de un año tras abrir el maletín de Marco en Lo Tomas o Lo Dejas

Lo Tomas o lo Dejas
Paul rechaza una de las ofertas más grandes y se queda a un paso de obtener el maletín más grande
7:21

Paul rechaza una de las ofertas más grandes y se queda a un paso de obtener el maletín más grande

Lo Tomas o lo Dejas
Paul se emociona hasta las lágrimas al recordar a su hermano
5:59

Paul se emociona hasta las lágrimas al recordar a su hermano

Lo Tomas o lo Dejas
Ileana se enfrenta a la decisión más difícil en la semana de estreno de Lo Tomas o Lo Dejas
8:41

Ileana se enfrenta a la decisión más difícil en la semana de estreno de Lo Tomas o Lo Dejas

Lo Tomas o lo Dejas
Alexander acepta la ayuda del público como parte de su estrategia en Lo Tomas o Lo Dejas
4:41

Alexander acepta la ayuda del público como parte de su estrategia en Lo Tomas o Lo Dejas

Lo Tomas o lo Dejas
Princess queda encantada con Alexander y lo compara con Ricky Martin: "Ese es mi Ricky"
6:00

Princess queda encantada con Alexander y lo compara con Ricky Martin: "Ese es mi Ricky"

Lo Tomas o lo Dejas
Yannick acepta la última oferta sin imaginar lo que le esperaba con su maletín | Lo Tomas o Lo Dejas
4:30

Yannick acepta la última oferta sin imaginar lo que le esperaba con su maletín | Lo Tomas o Lo Dejas

Lo Tomas o lo Dejas

Lo Tomas o Lo Dejas: cuál es la dinámica del show


Cada episodio participarán 24 jugadores y cada uno tendrá un maletín con diferentes cantidades que van de los 10 centavos hasta los 100 mil dólares. La ruleta definirá quién pasará a jugar en cada episodio.

El jugador elegido decidirá si negocia con su maletín o si lo intercambia con uno de sus compañeros. Cada que se abre un maletín la probabilidad de que el jugador tenga una valiosa cantidad disminuye o aumenta.

La Banquera, quien es una misteriosa figura que nunca se verá ni escuchar, solo se comunicará con Paul por medio de teléfono para hacer ofertas para tentar al jugador constantemente.

Notas Relacionadas

Lo Tomas o lo Dejas: ¿cuál es la dinámica del nuevo show de UNIMÁS?

Lo Tomas o lo Dejas: ¿cuál es la dinámica del nuevo show de UNIMÁS?

Lo Tomas o lo Dejas
1 min

Después de cada ronda de apertura de maletines la Banquera llama para tentar al jugador ¿ Hará un buen trato el participante en cuestión o cederá antes las tentaciones? Si el jugador acepta tendrá que apretar un botón rojo para cerrar un trato.

Prepárate para la diversión de Lo Tomas o Lo Dejas, a partir del lunes 31 de marzo a las 7P/6C por UNIMÁS.

Relacionados:
Lo tomas o lo dejasPaul Stanley

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD