Lo Tomas o Lo Dejas: cuándo, dónde y a qué hora ver el nuevo programa en Estados Unidos

El programa de concursos e intuición Lo Tomas o Lo Dejas llegará a UNIMÁS el 31 de marzo para transmitirse de lunes a viernes a las 7P/6C. Gracias a este show el público tendrá la posibilidad de ganarse hasta 100 mil dólares todos los días.

PUBLICIDAD

Paul Stanley estará a cargo de la conducción de Lo Tomas o Lo Dejas y estamos seguros que su carisma será fundamental para el éxito de este programa, ya que acompañará de manera divertida a los participantes en su búsqueda por el maletín correcto.

Lo Tomas o Lo Dejas: cuál es la dinámica del show



Cada episodio participarán 24 jugadores y cada uno tendrá un maletín con diferentes cantidades que van de los 10 centavos hasta los 100 mil dólares. La ruleta definirá quién pasará a jugar en cada episodio.

El jugador elegido decidirá si negocia con su maletín o si lo intercambia con uno de sus compañeros. Cada que se abre un maletín la probabilidad de que el jugador tenga una valiosa cantidad disminuye o aumenta.

La Banquera, quien es una misteriosa figura que nunca se verá ni escuchar, solo se comunicará con Paul por medio de teléfono para hacer ofertas para tentar al jugador constantemente.

Después de cada ronda de apertura de maletines la Banquera llama para tentar al jugador ¿ Hará un buen trato el participante en cuestión o cederá antes las tentaciones? Si el jugador acepta tendrá que apretar un botón rojo para cerrar un trato.