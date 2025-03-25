Lo Tomas o lo Dejas: Paul Stanley es el conductor del programa de UNIMÁS

Paul Stanley nació en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 1985. Es hijo del actor y conductor Paco Stanley de quien heredó su carisma y sentido del humor, además de la pasión por la conducción y la actuación.

A él se le identifica en México como conductor del programa matutino Hoy, Cuéntamelo Ya!, entre otros, y este 2025 tiene la oportunidad de encabezar el proyecto Lo Tomas o lo Dejas , donde tendrá la oportunidad de divertir y estar cerca del público.

Lo Tomas o lo Dejas: ¿cuándo se estrena el programa de concurso?



Prepárate para ver este 31 de marzo el primer programa de Lo Tomas o Lo Dejas. Recuerda que será transmitido en Estados Unidos de lunes a viernes a las 7P/6C por el canal UNIMÁS.

Acompaña a sus protagonistas, Paul Stanley y la banca, la mente maestra, y entérate de las ofertas que recibirán los participantes, quienes tienen el objetivo de ganar hasta 100,000 dólares.

Lo Tomas o lo Dejas: la trayectoria de Paul Stanley



Es conocido por su trabajo en programas de variedades como Hoy y Cuéntamelo Ya, Miembros al Aire, Buenas Vibras y como participante en La Casa de los Famosos México.

Paul Stanley estableció contacto con el público hispano en Estados Unidos entre 2014 y 2015 cuando fue parte del elenco de Sábado Gigante, a lado de Don Francisco y Alejandra Espinoza.

En la actuación también ha destacado en las novelas Amor de Barrio, Soy Tu Dueña, entre otras, así como los programas Central de Abastos, Tal Para Cual, Perdiendo el Juicio, por mencionar algunos.

Lo Tomas o Lo Dejas: cuál es la dinámica del show



Cada episodio participarán 24 jugadores y cada uno tendrá un maletín con diferentes cantidades que van de los 10 centavos hasta los 100 mil dólares. La ruleta definirá quién pasará a jugar en cada episodio.

El jugador elegido decidirá si negocia con su maletín o si lo intercambia con uno de sus compañeros. Cada que se abre un maletín la probabilidad de que el jugador tenga una valiosa cantidad disminuye o aumenta.

La banca, quien es una misteriosa figura que nunca se verá ni escuchar, solo se comunicará con Paul Stanley por medio de teléfono, y hará ofertas para tentar al jugador constantemente.