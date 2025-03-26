Lo Tomas o lo Dejas: ¿cuál es la dinámica del nuevo show de UNIMÁS?
La oportunidad de ganar hasta 100,000 dólares llega con Lo Tomas o Lo Dejas y aquí te decimos cómo se jugará el nuevo show de UNIMÁS.
A partir del 31 de marzo llega a UNIMÁS Lo Tomas o lo Dejas, el nuevo game show de UNIMÁS en el que los participantes pueden ganar hasta 100,000 dólares.
El programa será transmitido de lunes a viernes a las 7P/6 con la conducción de Paul Stanley, acompañado de las propuestas tentadoras de la banca.
¿De qué trata el show Lo Tomas o lo Dejas de UNIMÁS?
En cada programa de Lo Tomas o Lo Dejas participarán 24 jugadores y cada uno tendrá un maletín con diferentes cantidades de dinero que van de los 10 centavos hasta los 100 mil dólares. La ruleta definirá quién pasará a jugar en cada episodio.
El jugador elegido decidirá si negocia con su maletín o si lo intercambia con uno de sus compañeros. Cada que se abre un maletín la probabilidad de que el jugador tenga una valiosa cantidad disminuye o aumenta.
La banca, quien es una misteriosa figura, solo se comunicará con Paul Stanley por medio de teléfono, y hará ofertas para tentar al jugador constantemente.
¿Hará un buen trato el jugador o cederá antes las tentaciones? Descúbrelo a partir del lunes 31 de marzo a las 7P/6C por UNIMÁS.