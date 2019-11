"Pensé que estaba viendo a un fantasma": Juanes al ver quién le entregaba el Latin GRAMMY a Persona del Año

“El premio significa demasiado pero que haya venido él (Ulrich) a entregarlo no me lo puedo creer”. Aún muy emocionado, dijo: “Sus canciones me las sé todas en la batería”. Recordó que cuando alguien le hablaba mal de Metallica se ponía “bravo” porque, aunque no toca como ellos, “han sido esa semilla”.