Sofía Reyes habla de sus proyectos y su felicidad por ser parte de Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música

El evento para celebrar y de reencuentro

A pesar de tener solo 25 años, Sofía ya ha compartido el escenario con varias de ellas. Sin embargo, confiesa que le causa especial ilusión el reencuentro con Anitta : “Es todo un personaje, la pasamos muy bien juntas. Yo soy como que más introvertida ¡y ella es fuego! No tiene pelos en la lengua, lo que piensa lo dice, y su sinceridad me inspira muchísimo”.

Sofía Reyes y su nueva música

Aunque ha estado muy ocupada grabando exitosas colaboraciones , como con Imanbek y Sean Paul (‘Dancing on Dangerous’), Darell y Lalo Ebratt (‘Echalo Pa’ Ca’) y con Piso 21 (‘Cuando Estás Tú’), Sofi dice que la pregunta que todos le hacen es: “¿Y el disco pa’ cuando?”.

Su respuesta es que ya está en camino y por partida doble: “Es mi prioridad número uno. Este año he tenido tiempo de explorar sonidos diferentes, cumbia house, regional mexicano. Estoy preparando un álbum con muchos ritmos, fusiones; algo muy divertido, con un poco de español, con un poco de inglés ”.

También lanzará un disco de baladas, en español. En él quiere incluir una de las pocas canciones que ha escrito llorando: “Es de una experiencia en la que por primera vez me sentí con el corazón roto y entendí lo que era el dolor: a mi me dolía (el corazón). Era como si yo entendía las todas las canciones que existían en el mundo por primera vez y que todas resonaban conmigo… Y un día me puse en el piano a desahogar todo lo que sentía”.