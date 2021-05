Cazzu aplaude Ellas y su Música y pide más iniciativas que den más visibilidad al talento de las mujeres

“Me parece importante que haya espacios donde recordemos que la voz de las mujeres siempre fue bastante silenciada, que recordemos que a nosotras en la música nos costó no el doble sino 15 espacios más que a un hombre estar aquí”, comenta Cazzu que participará en Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música en representación de las nuevas generaciones de mujeres en la música junto con Goyo, Sofía Reyes y Nella.

La intérprete argentina está feliz por ese evento, el cual contará con un gran elenco de talentosas mujeres y que será conducido por Thalía, Becky G y Luis Fonsi , mientras que sus presentadores serán Camilo, Prince Royce y Víctor Manuelle ; y aprovechó para pedir que haya más iniciativas como esta: “Son un espacio de felicidad y al mismo tiempo el recordatorio de que las mujeres todavía no hemos logrado todo lo que necesitamos lograr en la sociedad para conseguir la igualdad”.

“La música es como un amor tóxico”

La cantante, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli, recuerda que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Dice que ha vivido en carne propia burlas y hasta discriminación , pero quizás el precio más caro ha sido vivir lejos de su familia, pues para lograr su sueño de triunfar en la música tuvo que dejar su pueblo natal de Jujuy y mudarse a Buenos Aires (a casi 950 millas).

Esos sacrificios “valen la pena", manifiesta. "La música es como un amor tóxico. Nos hace sufrir, pero también como que nos da lo que estamos esperando y no nos trata de la forma en que quisiéramos, y ahí cuando la música nos devuelve (lo que hemos dado) , es que nos damos cuenta por qué la amamos tanto”.

¿

Por qué grabó 'Turra'?

A sus 27 años Cazzu se ha apoderado de las redes con canciones como 'Nada' y 'Mucha Data', las cuales tienen 292 y 102 millones de vistas en YouTube, respectivamente. Los fans ya la llaman 'La Jefa del Trap', un título que ella recibe con humildad: “La jefa no fue algo que yo elegí, creo que es algo que fue sucediendo. Y nada, no sé ni qué decir cuando lo escucho… Sólo puedo decir que aprecio lo que dice la gente y que me pone muy contenta”.