Las Hijas de la Señora García: ¿de qué trata la novela protagonizada por María Sorté, Ela Velden y Oka Giner?

Con María Sorté, Ela Velden y Oka Giner como protagonistas, y bajo la producción de José Alberto Castro, la telenovela te mostrará la vida de una madre con sueños de riqueza y planes calculadores para hacerlos realidad. Disfruta el gran estreno de Las Hijas de la Señora García el lunes 13 de enero a las 9P/ 8C por Univision y conoce a continuación los detalles de la trama.

¿De qué trata Las Hijas de la Señora García?



En Las Hijas de la Señora García, Ofelia García (María Sorté) tendrá un objetivo claro en la vida: gozar de riquezas y lujos. Desde joven surgió en ella una sensación de haber nacido en el lugar equivocado y una ilusión de escapar de la pobreza. Para su mala suerte el destino la llevaría por otro camino.

Su padre la obligó a casarse con un hombre al que no amaba y quien no pudo darle la vida que tanto anhelaba. Sin embargo, el paso de los años y su realidad no han afectado su esperanza, la cual vive en una de sus dos hijas.

Tanto Mar y Valeria vivirán bajo el mismo techo y control de Ofelia. Pero será la primera quien cargue la pesada losa de una obsesión. Mar (Ela Velden) mostrará una dulzura y calidez que le impedirán rebelarse a las órdenes de su madre, y se resignará a presentarse en una infinidad de audiciones con el objetivo de convertirse en una modelo de renombre.



Por su parte, Valeria (Oka Giner) se desenvolverá por la vida con una actitud muy distinta a la de su hermana. Aguerrida, trabajadora y sensata, no se dejará manipular por su mamá y tratará de proteger a Mar de sus ambiciosos planes para que nadie mande sobre su vida.

Lejos de ellas y con una realidad completamente distinta, la familia Portilla gozará de un formidable prestigio gracias al éxito de sus negocios en el ámbito textilero. Pronto Luis, Arturo, Nicolás, Leonardo y Camila deberán afrontar un trago amargo que marcará sus corazones.

Aunque a simple vista nada podría vincular a las dos familias, la ambición de Ofelia será la que ate sus caminos. Al saber que los Portilla harán audiciones para encontrar a la mujer que sea la nueva imagen de su línea de ropa no dudará en llevar a Mar para que sea la elegida.

Una vez que los destinos de las García y los Portilla se unan las vidas de todos comenzarán a tomar un nuevo rumbo donde el amor hará de las suyas.

¿Quiénes integran el elenco de Las Hijas de la Señora García?



Para acompañar a María Sorté, Ela Velden y Oka Giner se encuentra un destacado elenco que mezcla juventud, experiencia y talento.

Como parte de la familia Portilla estarán Guillermo García Cantú, Brandon Peniche, Emmanuel Palomares, Juan Diego Covarrubias y Macarena Miguel. Además de Laura Flores y Geraldine Bazán.

Álex Perea, Nuria Bages, Luis Gatica, Mónica Dionne, Roxana Castellanos y Arlette Pacheco se suman al reparto del nuevo melodrama.