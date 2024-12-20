Las Hijas de la Señora García: ¿quiénes son los personajes y quiénes integran el elenco de la novela?

En compañía de un elenco de lujo, María Sorté, Ela Venden y Oka Giner encabezan la telenovela producida por José Alberto Castro, donde darán vida a tres mujeres con sueños y personalidades muy distintas. Sigue Las Hijas de la Señora García de lunes a viernes a las 9P/ 8C por Univision y conoce a continuación a los personajes de la historia.

María Sorté es Ofelia en Las Hijas de la Señora García

Desde joven Ofelia soñó con un mundo muy distinto al que pertene. Para su mala suerte su padre la obligó a casarse con un hombre al que no amaba solamente para salir de deudas. A pesar del inexistente cariño que sentía por su esposo creyó que la sacaría de la pobreza, pero sus esperanzas de desvanecieron.

Pero las decepciones no han acabado con sus anhelos y aún se imagina rodeada de lujos y riquezas. Para lograrlo no dudará en utilizar a su hija Mar, a quien someterá a una intensa manipulación para hacer de su belleza el vehículo directo a la fama. Sin embargo, su otra hija Valeria se opondrá a su juego y tratará de proteger a su hermana.

Interpretada por la primera actriz María Sorté, Ofelia será una mujer astuta, directa, calculadora y de una ambición sin fin.

Ela Velden da vida a Mar en Las Hijas de la Señora García

Ela Velden regresa a las telenovelas para interpretar a Mar García en Las Hijas de la Señora García, la hija mejor de Ofelia. Dueña de una belleza distintiva, la joven será la figura principal que tratará de hacer realidad la obsesión de su madre, quien la llevará continuamente a audiciones para convertirla en famosa.

Dueña de ternura y dulzura, Mar será incapaz de contradecir las órdenes de su mamá aunque eso le cueste estar alejada del gran amor de su vida.

Oka Giner interpreta a Valeria en Las Hijas de la Señora García

A diferencia de su hermana menor, Valeria será una mujer rebelde, sensata y realista, cualidades que la pondrán constantemente en contra de la ambición de su mamá. Estará convencida de que gracias a su esfuerzo y trabajo tendrá lo necesario para vivir.

Al igual que Mar, Valeria poseerá una belleza natural, pero a la que no le dará importancia, pues para ella la apariencia será intrascendente. Lo que sí tendrá un gran peso en su día a día será su hermana, a quien tratará de proteger de los codiciosos planes de su madre.

Guillermo García Cantú es Luis Portilla en Las Hijas de la Señora García

En esta ocasión, Guillermo García Cantú se pondrá en los zapatos de Luis Portilla, el patriarca de una acaudalada familia dedicada al negocio textil. A pesar de su carácter autoritario y de su dedicación en los negocios, el bienestar de los suyos será su gran preocupación.

Lamentablemente pronto deberá afrontar una tragedia familiar que le dejará un vacío en el corazón.

Brandon Peniche personifica a Arturo Portilla en Las Hijas de la Señora García

Amante de las fiestas y el ejercicio, Arturo será el tercer hijo de la familia Portilla. Atractivo y con un enorme poder de seducción será incapaz de comprometerse seriamente en cuestiones de amor. Por su personalidad su padre jamás lo tomará en serio para los negocios, pero cuando enfrente una gran pérdida su mundo cambiará.

Será ahí cuando el personaje de Brandon Peniche conozca a Valeria y comience a ver la vida con otros ojos.

Emmanuel Palomares como Nicolás Portilla en Las Hijas de la Señora García

De naturaleza solitaria, Nicolás reflejará a un hombre duro y aparentemente insensible. Él se convertirá en el modelo ideal como hijo y en el candidato perfecto para relevar a su padre en los negocios.

Como un hombre duro vivirá negado a enamorarse, pero cuando en su camino se cruce Valeria todo cambiará.

Juan Diego Covarrubias encarna a Leonardo en Las Hijas de la Señora García

Interpretado por Juan Diego Covarrubias, Leonardo Portilla será el primogénito de don Luis. Sin embargo, eso no le valdrá nada en el día a día, y pese a su dedicado trabajo no figurará como el indicado para presidir la dinastía.

Además, su esposa Paula ejercerá un control total sobre su vida.

Macarena Miguel es Camila Portilla en Las Hijas de la Señora García

Como la cuarta hija de la familia Portilla y única mujer, Camila estará acostumbrada a tener y conseguir todo lo que desea. Cuando la tragedia llegue a su vida se dará cuenta de una triste realidad, pero cuando Ofelia y Mar aparezcan hará lo que sea para alejarlas.

Geraldine Bazán interpreta a Paula Escalante en Las Hijas de la Señora García

La actriz Geraldine Bazán regresa a los melodramas para dar vida a la esposa de Leonardo. Como Paula personificará a una mujer deseosa de escribir su propio destino.

Después de ocultar un misterioso pasado logró casarse con el primogénito de los Padilla sin ser aceptada por la familia. Serán su maldad y astucia las que pongan en peligro a varios de los personajes.

Laura Flores como Cecilia Borbón en Las Hijas de la Señora García

