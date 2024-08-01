LALOLA: No te pierdas este sábado el estreno en Univision de la serie más divertida de Bárbara Regil

Este sábado 3 de agosto a las 7P/6C prepárate para disfrutar de la historia de LALOLA , interpretada por Bárbara de Regil, quien gracias a este papel explora su lado de comedia y nos introduce en la inesperada complicada vida de un hombre que termina convertido en mujer.

Acompañan a Bárbara de Regil un gran elenco integrado por Diego Amozurrutia, Carmen Madrid, Pamela Almanza, Alfonso Borbolla, Gonzalo García Vivanco, Alejandro de la Madrid, Alexis Ayala, entre otros actores.

PUBLICIDAD

Originalmente esta serie fue lanzada en febrero de este año en la plataforma ViX, donde fue uno de los títulos más exitosos, pero ahora llega a Univision para hacer tus tardes de sábado más entretenidas.

¿De qué trata la serie LALOLA que Univision transmitirá?



LALOLA cuenta la historia de un hombre exitoso que piensa que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. Un día se despierta con cuerpo de mujer y luego busca revertir esto y volver a su cuerpo original mientras trata de proteger su trabajo y la relación con su hija, su madre y su mejor amiga.

LALOLA sufrirá las consecuencias del machismo y tendrá que aprender a desarrollarse en su nueva realidad y hasta enamorarse. Además de que tratará de encontrar la solución a ese hechizo,

¿Cuántos capítulos tiene la serie LALOLA y cuántos transmitirá Univision?



La primera temporada de LALOLA está integrada por nueve capítulos, los cuales puedes ver completos en la plataforma ViX.

En Univision podrás ver tres capítulos cada sábado y estamos seguros que disfrutarás al máximo esta versión para televisión, a partir del 3 de agosto a las 7P/6C por Univision.