LALOLA: ¿cuándo se estrena la serie de Bárbara de Regil en Univision?

En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta desafíos relacionados con comportamientos arraigados como el machismo y la misoginia. Estos problemas continúan afectando a mujeres de todas las edades y en diversos contextos. Muchas producciones se han dado a la tarea de concientizar a la audiencia sobre estas problemáticas, tal es el caso de LALOLA, la nueva comedia protagonizada por Bárbara de Regil y que podrás ver a partir de este 3 de agosto a las 7P / 6C por Univision.

En LALOLA, Bárbara de Regil interpreta a Lola, un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Lola debe aprender a navegar en una nueva realidad y enfrentar las consecuencias de sus acciones en una sociedad que a menudo las desaprueba.

PUBLICIDAD

Un Elenco de Primera en LALOLA

LALOLA cuenta con un elenco de renombre que incluye a Bárbara de Regil, Alejandro de la Madrid, Alexis Ayala, Gonzalo García Vivanco y Cynthia Klitbo. Estos talentosos actores dan vida a personajes complejos y fascinantes, enriqueciendo la trama de la serie y brindando una experiencia cautivadora y aleccionadora.

LALOLA: ¿De qué se trata?



La trama de LALOLA gira en torno a Lalo, un hombre exitoso que cree que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando despierta un día en el cuerpo de una mujer. A partir de ese momento, Lola se embarca en la búsqueda para recuperar su apariencia original mientras intenta proteger su trabajo y mantener intactas sus relaciones personales más importantes.

En esta nueva realidad, Lola se ve obligada a enfrentar las dificultades y violencias a las que las mujeres se enfrentan diariamente. Desde aprender a caminar y comportarse de acuerdo con los estándares de género, hasta lidiar con los prejuicios y las expectativas de una sociedad que constantemente las juzga, Lola experimenta en carne propia las desigualdades y la doble moral que existe en comparación con los hombres.

LALOLA no solo entretendrá al público, sino que generará reflexiones sobre el machismo y la discriminación de género que persisten en nuestra sociedad.

Más Detalles de LALOLA

Detrás de LALOLA se encuentra un gran equipo de producción encabezado por Joshua Mintz y Ana Celia Urquidi como productores, y Francisco Franco Alba y Ana Lorena Pérez Ríos como directores de la serie. El equipo ha trabajado arduamente para asegurarse de que cada aspecto de la serie cumpla con los más altos estándares de calidad y brinde una experiencia inolvidable para la audiencia.

PUBLICIDAD

La versión original de LALOLA fue creada por Sebastián Ortega y se estrenó en la televisión argentina en 2007, siendo un éxito rotundo. Debido a su popularidad, la serie fue adaptada en países como Chile, España, Rusia, India, Portugal y Perú, llegando a audiencias de todo el mundo.