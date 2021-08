Ellos son los personajes y actores de La Desalmada

No todo será perversidad en este drama, ya que del lado de la luz veremos a Marlene Favela en el papel de Leticia Lagos de Toscano, la madre de Rafael, una mujer dulce, amorosa y noble que ha dedicado su vida a su familia y a su hogar. Ella se enamoró desde muy joven de Octavio, de quien no sospecha las maldades que trama, aunque en el fondo sabe que la engaña con otras mujeres y no tiene el valor para enfrentarlo. La adversidad hará que logre sacar la fuerza que hay en su interior.