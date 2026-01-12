Los mejores momentos de La Casa de Alofoke 2: El After Party: revelaciones, discusiones y más
La Casa de Alofoke 2: El After Party se transmitió en vivo por Univision y el canal de YouTube de Univision y causó gran revuelo entre la audiencia, por lo que hacemos un recuento de los mejores momentos del reality show.
El reencuentro de los participantes del reality show La Casa de Alofoke 2 fue todo un éxito, pues compartieron sorprendentes revelaciones, revivieron las situaciones más intensas que vivieron dentro de la casa, los instantes más polémicos y mucho más.
La Casa de Alofoke 2: El After Party, los mejores momentos
Hacemos un recuento de los mejores momentos de La Casa de Alofoke 2: El After Party. Y si quieres disfrutar de nuevo este fabuloso programa, puedes verlo en el canal de YouTube de Univision y también en ViX, el mejor servicio de streaming.
Jlexis y Shadow Blow explican su tremendo pleito en La Casa de Alofoke 2
Durante su estancia en La Casa de Alofoke 2, Jlesis y Shalow Blow tuvieron un fuerte enfrentamiento. La situación se ‘calentó’ rápidamente y ambos hombres se gritaban. Se notaba que estaban a punto de llegar a los golpes.
En su reencuentro en La Casa de Alofoke 2: El After Party, Jlexis explicó qué pasó realmente y aseguró que todo se debió a un malentendido.
Relató que la situación inició por un problema entre dos de las participantes: Carola y La Perversa. Cando Jlexis se acercó para ver qué ocurría, decidió mantenerse al margen; pero Shadow Blow lo interpretó como que estaba encarando a La Perversa y salió a defenderla.
Sin embargo, la situación escaló porque Shadow Blow sujetó a Jlexis del brazo de un modo amenazante, y por supuesto el influencer no se dejó intimidar y respondió de la misma manera.
¿Jlexis y Dani Barranco comenzaron una relación luego de La Casa de Alofoke 2? Aclaran los rumores
Uno de los temas más sonados fue el supuesto noviazgo entre Jlexis y Dani Barranco, luego de que salieran del reality show, así que aclararon si fue o no cierto.
Al ser cuestionada sobre su relación (que se rumora inició en un viaje a Puerto Rico), la cantante e influencer venezolana bromeó al decir que todo el mundo está más enterado de su vida amorosa que ella misma.
Tanto ella como Jlexis aseguraron que se la pasaron muy bien juntos en el país sudamericano, pero aclararon que también invitaron a Alofoke a que los acompañara, pero él se negó.
Finalmente, y ante la insistencia de sus compañeros, Jlexis y Dani Barranco confesaron que llevan un mes saliendo, pero aún no son novios y tampoco comenzaron una relación durante su viaje a Puerto Rico, todo surgió después.
Vladimir asegura que ya no es gay en La Casa de Alofoke 2: El After Party
Vladimir causó gran revuelo con su participación en La Casa de Alofoke 2, en especial porque aseguró que ya no es gay, gracias a que su abuela le obsequió una Biblia tras su participación en el reality show.
De acuerdo con sus palabras, ya no pertenece a la comunidad LGBT, “sacó la homosexualidad de su vida” y ahora es “un macho heterosexual ante el mundo”. Finalmente, aseveró que ahora le gustan las mujeres, sin importar cómo sean físicamente y en su forma de ser.
Gracie Bon rechaza el obsequio que le llevó Vladimir
Pero la polémica con Vladimir Gómez no terminó ahí. Además de asegurar que ya no es homosexual y, de hecho, es un macho alfa, protagonizó un momento muy tenso con Gracie Bon.
Vlady, como también se le conoce, decidió llevarle un ramo de rosas a la modelo panameña, pues considera que es el regalo más sagrado que se le puede dar a una mujer.
Sin embargo, ella lo rechazó y lo encaró con fuertes palabras, pues le dijo que lo más sagrado que se le puede dar a una mujer no es un ramo de flores, es respeto y él no se lo ha dado nunca.
Pollito Tropical confiesa por qué se fue de la casa y después regresó
Uno de los momentos más polémicos y comentados de La Casa de Alofoke 2 fue cuando Pollito Tropical abandonó el reality show.
El creador de contenido cubano explicó que decidió salir del programa debido a la tensión tan fuerte que estaba viviendo.
No obstante, luego de un breve tiempo fuera y de recuperar el control de sus emociones, decidió que sí podía afrontar el reto y aceptó regresar.
Dani Barranco habló de la situación en Venezuela: bombardearon cerca de su casa
La influencer venezolana abrió su corazón para hablar de la difícil situación que se vive en su país natal, luego de la intervención de EE.UU. y la captura del presidente Nicolás Maduro.
Relató que en cuanto se enteró que estaban bombardeando Caracas, inmediatamente se preocupó por su familia, pues las bombas cayeron “a dos minutos de su casa”. Afortunadamente, su padre no se encontraba ahí, pero su hermanastra sí y corrió gran peligro.
Dani Barranco explicó que, debido a que la situación política de Venezuela ha sido muy complicada en los últimos años, ella y sus compatriotas han tenido y perdido la esperanza muchas veces.
Sin embargo, considera que quizá esta vez sí se logre un cambio. Con mucha emoción, comentó que tiene mucha fe en que todo va a mejorar para ella y todos los venezolanos.
Finalmente, hizo un llamado a los venezolanos para que no surja el odio entre ellos y se mantengan unidos, pues el apoyo entre connacionales les permitirá salir adelante.