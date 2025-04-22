Karsu, la fuerza de una madre: ¿Cuándo se estrena la telenovela turca que te tocará el corazón?

Karsu, la fuerza de una madre (I Am Mother) narra la historia de Karsu, una mujer que enfrenta múltiples desafíos para sacar adelante a sus hijos.

¿Dónde ver la telenovela turca Karsu, la fuerza de una madre?

A partir del 13 de mayo, la novela turca Karsu, la fuerza de una madre (I Am Mother) estará disponible en la señal de Univision, en el horario 9P/8C.

¿De qué trata la novela turca Karsu, la fuerza de una madre?

La historia gira en torno a Karsu, quien tiene tres hijos y, como cualquier madre, hace todo lo posible por sacarlos adelante. Pero su vida cambia por completo cuando pierde a uno de ellos, por culpa de un descuido por parte de su propia madre.

Además de lidiar con la pérdida de su hijo, Karsu también enfrenta la infidelidad de su esposo, situación que la lastima mucho. A pesar de todo el dolor, su amor de madre la impulsa y hace todo lo posible para encontrar a su hijo desaparecido, enfrentando numerosos obstáculos en el camino.

La telenovela muestra cómo todos esos años de búsqueda incansable la llevan a reencontrarse con su hijo, aunque no ocurre de la manera en que había imaginado, pues su hijo piensa cosas negativas sobre su madre.

Los personajes de Karsu, la fuerza de una madre

Karsu: Interpretada por la actriz Özge Özpirinçci, es una madre dedicada, pero por cosas del destino enfrenta numerosos desafíos para mantener a su familia unida.

Filiz: Es una mujer divertida, pero dominante, y se muestra más interesada en su apariencia que en cuidar a sus nietos. Durante un viaje a Estambul, Filiz pierde a uno de los hijos de Karsu, lo que da origen a la trama. El papel está a cargo de la actriz Demet Akbağ.

Reha: Este personaje es interpretado por el actor Necip Memili. Está casado con Karsu, pero no la ama realmente, y su relación se vuelve aún más tensa tras la desaparición de su hijo.

Ozan: Este personaje le da vida a Metin Akdülger, el hombre que cuida al hijo de Karsu durante los tres años que está desaparecido. Ozan se convierte en una figura paterna para el niño, lo que complica la situación cuando Karsu finalmente lo encuentra y lo lleva de vuelta a casa.

Atill: Es un mafioso que se presenta como escritor y, por desgracia, se siente atraído por Karsu, lo cual complica las cosas para ella. En un ataque de celos, Reha (el esposo de Karsu) promete hacerle la vida imposible a la protagonista y se niega a darle el divorcio, además de que la deja sin el apoyo económico que le corresponde.

Karsu, la fuerza de una madre es una historia de lucha, sacrificio y esperanza. La protagonista debe encontrar la manera de reconstruir su vida y recuperar a su hijo, todo mientras enfrenta las dificultades que la vida le presenta.