Juegos de Amor y Poder: ¿de qué trata la nueva novela protagonizada por Claudia Martin y Arap Bethke?

Claudia Martin y Arap Bethke protagonizan la nueva producción de Carlos Bardasano, una historia cuya trama estará envuelta en intrigas, trampas, traiciones y donde el amor librará una batalla a favor de la justicia y la verdad. Conoce los detalles de Juegos de Amor y Poder y vive su gran estreno el lunes 17 de marzo a las 10P/ 9C por Univision.

Juegos de Amor y Poder: ¿de qué trata la nueva telenovela?



Con este nuevo protagónico en Juegos de Amor y Poder, Claudia Martin se convertirá en Luciana Espinoza, una joven psicóloga disciplinada en su trabajo y en constante preparación. Dueña de una personalidad dulce, sensible y cálida, arrastrará un doloroso pasado por el triste fallecimiento de sus padres cuando ella solo era una niña de seis años.

Cobijada por el cariño de sus padrinos desde la tragedia que marcó su infancia, en Luciana nació un profundo agradecimiento hacia ellos. Tanto Eduardo Ferrer (Eduardo Santamarina) como Inés Avendaño (Mayrín Villanueva) se convirtieron en unos verdaderos padres para ella, considerándose una integrante más de su familia. Tristemente ese cariño se verá forzado a caminar por la cuerda floja.

El destino moverá sus piezas para cruzar sus pasos con los de Roberto (Arap Bethke), un destacado abogado inmerso en su labor de hacer justicia como fiscal especial en crímenes de homicidio. Será él quien rescate a la psicóloga de sufrir un robo, desencadenando un amor a primera vista que será presa del engaño.



Durante una noche de fiesta, Adrián Ferrer, hijo de Enrique, será protagonista de un fatal accidente en compañía de su primo Memo y su novia Alexandra. La consecuencia será un desgarrador crimen que tratarán de mantener en las tinieblas.

Enterado del homicidio cometido por su hijo, Enrique se moverá con agilidad para borrar todas las huellas e impedir que sus aspiraciones como candidato presidencial de su país se vean afectadas. Mientras en público se presente como una persona honesta e incorruptible, en privado mostrará su turbio andar.

El designado para investigar el crimen será el afamado 'Fiscal Furia'. Roberto jurará hacerle justicia a la víctima y dar con los responsables del asesinato, pero la decisión lo llevará a una confrontación directa con Luciana.

Será así como Luciana y Roberto comiencen a recorrer un camino repleto de intrigas, engaños y trampas que ensombrecerán su amor. Situada frente a la lealtad por su familia y el amor por el fiscal, Luciana estará en una encrucijada difícil de resolver.

¿Quiénes conforman el reparto de la novela Juegos de Amor y Poder?



Conformado por una mezcla de experiencia y juventud, el elenco de Juegos de Amor y Poder que acompaña a Claudia Martin y Arap Bethke pondrá todo su talento a la orden en cada capítulo.

Mencionado anteriormente, Eduardo Santamarina nuevamente le pondrá el toque de maldad a la historia como Eduardo Ferrer, mientras Mayrin Villanueva será quien dé vida a Inés Avendaño, su esposa y una mujer elegante, inteligente, pero al mismo tiempo manipulable.



Sylvia Pasquel será parte del melodrama para interpretar a la abuela de la protagonista, dándole todo su cariño y consejos.

Los primeros actores Alejandra Barros, Juan Carlos Barreto, Alejandro Tomassi también le pondrán el toque de calidad con su actuación, al igual que Alan Slim, Omar Germenos, Edward Castillo y Arleth Terán.

Por su parte, los actores Tristán Maze, Carlos Said y Ariana Saavedra personificarán a los tres jóvenes inmiscuidos en el evento que cambiará la vida de todos los personajes.

Juegos de Amor y Poder: ¿cuándo y dónde ver en Estados Unidos?