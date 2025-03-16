Juegos de Amor y Poder: esta noche vive el gran estreno de la novela por Univision

Este 17 de marzo se estrena Juegos de Amor y Poder a las 10P/ 9C por Univision. Protagonizada por Claudia Martin y Arap Bethke, el melodrama llevará a sus personajes a recorrer un camino plagado de secretos, intrigas y donde el amor se verá atrapado entre la lealtad, el engaño y la verdad. Descubre a continuación los pormenores de la historia.

¿De qué trata la novela Juegos de Amor y Poder?



En la nueva telenovela producida por Carlos Bardasano, Claudia Martin dará vida a Luciana Espinoza, una joven psicóloga con una profunda inteligencia, sensibilidad y dulzura. Los azares del destino la conducirán a conocerse con Roberto (Arap Bethke), 'El Fiscal Furia', un destacado abogado entregado a su sentido de la justicia y la verdad.

Cuando Luciana sea presa de un asalto en Juegos de Amor y Poder, Roberto aparecerá para protegerla. Ese incidente no solo los pondrá cara a cara, también hará que sus corazones queden atados por el amor desde el primer instante. Pero pronto su romance quedará atrapado en una maraña de intrigas y secretos.

Dueño de una infinita ambición, Enrique Ferrer (Eduardo Santamarina), un destacado y prominente político, aspirará a convertirse en presidente de su país. Como candidato defenderá la bandera de la honestidad y anticorrupción, pero una desgracia mostrará su verdadero rostro.



Hijo de Enrique Ferrer, Adrián será participe de un oscuro crimen. En compañía de su primo Memo y su novia Alexandra, el joven se verá inmiscuido en un fatal accidente del que tratarán de no dejar huellas.

Enterado del crimen de su hijo, Enrique usará todo su poder para mantenerlo oculto y no arruinar su carrera ni sus aspiraciones políticas. Como una familia sólida, los Ferrer cerrarán filas para acallar sus temores y encubrir la fechoría cometida.

Será ahí cuando Luciana comience a adentrarse en un callejón sin salida, pues desde la muerte de sus padres, Enrique y su esposa Inés se encargaron de cuidarla como a una hija más. Agradecida por su apoyo y protección, la psicóloga les tendrá una lealtad absoluta.

La investigación del crimen perpetrado por Adrián llegará a manos de Roberto, quien prometerá dar con los responsables y hacerle justicia a la víctima.

Dividida entre el amor por el fiscal y la lealtad a su familia, Luciana quedará atrapada en una partida de Juegos de Amor y Poder.

¿Quiénes integran el elenco de Juegos de Amor y Poder?



Acompañando a Claudia Martin y Arap Bethke se encuentra un elenco experimentado y al mismo tiempo juvenil que le dará a la historia un toque de drama e intensidad en cada capítulo.

Además del ya mencionado Eduardo Santamarina en el papel de Enrique Ferrer como villano de Juegos de Amor y Poder, Mayrín Villanueva se convertirá en Inés Avendaño, la esposa del candidato presidencial.



Los personajes de Tristán Maze, Carlos Said y Ariana Saavedra serán quienes se vean involucrados en el asesinato que detonará el parteaguas de la trama.

También las primeras actrices Sylvia Pasquel y Alejandra Barros integrarán el elenco.

Además, Juan Carlos Barreto, Alejandro Tomassi, Lamda García, Gaby Platas, Alan Slim, Omar Germenos, Edward Castillo, Arleth Terán y más estrellas estarán dentro del melodrama.