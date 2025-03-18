Juegos de Amor y Poder: revive el capítulo de estreno de la novela

Claudia Martin y Arap Bethke protagonizan la nueva producción de Carlos Bardasano, una historia donde un atroz crimen cambiará los destinos de todos los involucrados y dará pie a una lucha entre la verdad y el amor contra los engaños. Entérate de los pormenores del gran estreno de Juegos de Amor y Poder y síguela de lunes a viernes a las 10P/ 9C por Univision.

Luciana y Roberto, así fue su primer encuentro en Juegos de Amor y Poder



La suerte trabaja a favor del amor. Por lo menos así ocurrió en el primer encuentro entre Luciana (Claudia Martin) y Roberto (Arap Bethke). Cuando ella caminaba contenta por las calles de la Ciudad de México por una nueva oportunidad laboral, el crimen puso la mira en sus pasos.

Presa del pánico al darse cuenta de que un par de hombres la seguían para robarle, la psicóloga apresuró el paso para impedirlo. Sin embargo, los maleantes forcejearon con ella para arrebatarle su bolso. En ese instante de angustia Roberto apareció milagrosamente.

Frente al volante de su camioneta, el fiscal no dudó en detenerse para auxiliar a la joven y encarar a los ladrones. Alterada por la acción, Luciana le agradeció a Roberto su oportuna intervención, al mismo tiempo que el amor dejaba ya una semilla clavada en sus corazones. Ambos se despidieron sin imaginar que más tarde sus caminos volverían a atravesarse.

Video Resumen de Juegos de Amor y Poder capítulo 1



Como responsable de cuidar a la hija de la vocera de campaña de su padrino Enrique, Luciana esperaba la llegada del padre de la pequeña. Sorpresivamente al abrir la puerta de la casa se descubrió nuevamente cara a cara con Roberto, quien tampoco pudo ocultar su asombro.

Animados por las casualidades que los habían reunido, los dos pudieron conocerse un poco más sin sospechar que más adelante su nuevo reencuentro sería en un ambiente de tragedia y tristeza.

La ambición de Enrique Ferrer en Juegos de Amor y Poder



Brillante, seductor y persuasivo, Enrique Ferrer (Eduardo Santamarina) tiene un objetivo claro: ser el futuro presidente de su país. Decidido a convencer de que es el candidato ideal para tomar las riendas de la nación se dijo comprometido a cumplir la ley, y aseguró que sería capaz de entregar a cualquier integrante de su familia que cometiera un delito.

Casado con Inés (Mayrín Villanueva), el político aparenta tener una familia unida y feliz. Además de sus hijos Adrián y Patricio ve a Luciana como a otra hija, pues desde la muerte de sus papás él e Inés se encargaron de cuidarla y velar por ella.

Pero toda esa seguridad y ambición podría esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. Y no sería por obra propia, pero sí de su sangre. Pronto un crimen cometido por su hijo y sobrino comenzarían a empañar sus aspiraciones políticas.

El dolor que Luciana carga en Juegos de Amor y Poder



Bajo el cobijo de Enrique e Inés desde los seis años, Luciana encontró cariño y apoyo para seguir adelante ante la muerte de sus papás. Sin embargo, el pasado también dejó una mancha indeleble para el honor de su padre.



Con el paso de los años se fortalecieron los señalamientos sobre su responsabilidad en un escandaloso fraude. A pesar de las acusaciones, Luciana no ha dejado que el veneno se apodere de los recuerdos y está determinada a comprobar la inocencia de él.

Su abuela Chofis (Sylvia Pasquel) comparte esa postura, pues no pierde la esperanza de hacerle justicia a su hijo y limpiar su nombre.

El crimen que cambiará todo en Juegos de Amor y Poder



Una noche de fiesta se convirtió en un martirio, en un oscuro caos. Contentos por una celebración universitaria, Adrián (Tristán Maze), Memo (Carlos Said) y Alexandra (Ariana Saavedra) se entregaron a la bebida y a otras sustancias para después dirigirse a un festejo más.

Sin medir las consecuencias de su estado, Adrián cumplió los deseos de su primo y pisó el acelerador de su lujosa camioneta a fondo. Todo parecía furor, rebeldía, pero la diversión se mancharía de sangre. En medio de su algarabía un fuerte golpe en el parabrisas los estremeció.

A pesar de su negativa, Adrián y Memo siguieron los pasos de Alexandra y al descender del auto descubrieron el cuerpo del joven al que habían atropellado. Insensibles y presos del temor se apresuraron a sacar el cuerpo de la carretera y ocultarlo a las orillas. Los tres pudieron llamar a una ambulancia para que fuera auxiliado, pero prefirieron escapar.

Video Adrián, Memo y Alex cometen un crimen que quieren ocultar



Lo que no notaron es que fueron dos jóvenes arrollados y que uno se encontraba con signos de vida. Aterrados por la experiencia decidieron ocultar todas las huellas de su crimen y guardar silencio. Pronto lavaron la camioneta y la llevaron con un mecánico para que arreglara los desperfectos. Lo que no imaginaban es que al famoso 'Fiscal Furia' sería designado al caso.

Destrozada por el fatal destino de uno de sus hijos, Elena (Gabriela Platas) rompió en llanto frente al cadáver de uno de ellos. Roberto apareció en ese instante para lamentar su dolor y dispuesto a atrapar a los culpables.

Dichas sus palabras, Luciana cruzó la puerta de la morgue para verse nuevamente con el abogado sin saber cómo su realidad también será trastocada.