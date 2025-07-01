Así fue el gran final de Juegos de Amor y Poder: ¿Luciana se pudo librar de Memo?

Juegos de Amor y Poder llevó a la audiencia por un intenso camino de intrigas, secretos familiares, venganzas y romances. En su capítulo final, la novela desenredó los hilos que conectaban a los Ferrer, los Saldaña y el Fiscal Furia.

¿Cuántos capítulos tuvo la novela Juegos de Amor y Poder?

El melodrama estelarizado por Claudia Martin, Arap Bethke, Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva, entre otros, contó con un total de 70 capítulos al aire, que se transmitieron por Univision.

Juegos de Amor y Poder

Así fue el gran final de Juegos de Amor y Poder

El capítulo 70 de Juegos de Amor y Poder presentó la resolución de las intrigas que rodearon a la familia Ferrer por años.

En un arranque impulsivo, Memo secuestra a Luciana y amenaza con matarla si su papá no se declara culpable por la muerte de su abuelo. Mariana, la mamá de Memo, resulta clave en su rescate, pues le informa al 'Fiscal Furia' de los planes de su hijo.

Capítulo 70, el gran final de Juegos de Amor y Poder.



Con dicha información, Roberto despliega todo un operativo para rescatar a su amada y atrapar a Memo. Cuando llega al lugar, descubre que Luciana pudo librarse con astucia de su captor, y hasta lo lastimó en defensa propia.

Al ver a la justicia tras de él, Memo intenta escapar de nuevo, pero se lastima un pie. Por si eso fuera poco, llega a un rancho, donde perros guardianes lo muerden hasta acabar con él. La pérdida de su hijo deja a Mariana hundida en una profunda tristeza.

A pesar de las tragedias que enredan a sus hijos, en el capítulo final de Juegos de Amor y Poder, Enrique Ferrer asume la presidencia de México. Sin embargo, precisamente en el momento en el que le ponen la banda presidencial, lo detienen.

Después de tantos años, el personaje de Eduardo Santamarina enfrentará las consecuencias de sus hechos, pues es sentenciado a 70 años en la cárcel.

Capítulo 70, el gran final de Juegos de Amor y Poder.



Inés Avendaño, su esposa, no corre con mejor suerte. Cuando la llaman para testificar en el caso de su esposo, las autoridades se dan cuenta de que tiene un problema mental y termina internada en un hospital psiquiátrico.

En el capítulo 70 de Juegos de Amor y poder, se revela que Pato sobrevive y se recupera del ataque de Memo. Además, le da a Luciana la buena noticia de que Paul quiere volver con él y está dispuesto a mudarse a México con tal de seguir a su lado.

Por su implacable sentido de la justicia y resolución de casos, a Roberto lo ascienden a Fiscal General. En su discurso de aceptación, explica que, para mantener viva la memoria de su hermana, durante muchos años usó las corbatas que ella le regaló; sin embargo, una vez cerradas las heridas del pasado, puede dar vuelta a la página y se pone una que le regala Luciana.

Juegos de Amor y Pasión.



Adrián revela que su paso por la prisión no fue tan trágico como muchos creerían, pues, por un lado, prefirió cumplir esa condena que caer en la drogadicción, además, pudo seguir con sus estudios y hasta concluir su carrera en administración.

Meses después de ser sentenciado, Enrique sigue pidiendo ver sus hijos. El único que lo visita es Pato, quien le hace saber que los demás no desean saber de él y que, junto a Adrián, decidieron usar el dinero de Grupo Ferrer para pagarles a todos los afectados por el fraude de Grupo Creciente.

Capítulo 70, el gran final de Juegos de Amor y Poder.



Por lo anterior, los Saldaña reciben un cheque tan generoso que les permite comprarse la casa que tanto deseaban. Daniel, por su lado, se muda a Barcelona, hasta donde Alexandra lo busca para recuperar su amor.

El final de Juegos de Amor y Poder muestra que la vida le sonríe a Roberto y Luciana, pues se comprometen y logran hacer una vida feliz juntos.