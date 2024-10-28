Revive el capítulo de estreno de El Precio de Amarte

Con un capítulo donde las traiciones, el despecho y la ambición fueron de la mano, la telenovela protagonizada por Marcus Ornellas y Scarlet Gruber comenzó para atraparte noche a noche con su trama. Descubre a continuación los momentos cumbre del gran estreno de El Precio de Amarte y síguela de lunes a viernes a las 10P/ 9C por Univision.

PUBLICIDAD

Diogo y Amelia, una amistad de corazón en El Precio de Amarte



Un cariño sincero acompañaba sus corazones. Un inquebrantable vínculo de amistad nació siendo solo unos niños. Así era la relación de Diogo(Marcus Ornellas) y Amelia (Scarlet Gruber), quienes pasaban todas las tardes juntos a pesar de que el padre de él no veía con buenos ojos su lazo.

Lamentablemente una decisión ajena a ellos le pondría un alto a su poderoso sentimiento. A espaldas de todos sus papás mantenían un romance. Como dueño de la finca ‘La Fortuna’, Clemente le era infiel a su esposa con Eduarda (Alejandra Barros), la ama de llaves.

Video Rodrigo le salva la vida a Amelia tras su accidente



Ella lanzó una noticia impactante para el hacendado: estaba embarazada. Con la certeza de que abandonaría a su esposa, la antagonista recibió un cruel rechazo y la orden de marcharse de sus tierras. Esa decisión se tornaría en la peor realidad para la familia de Diogo.

Diogo es separado de su familia en El Precio de Amarte



Decidida a confesarle el engaño de su marido a Teresa, Eduarda se vio detenida por Clemente, quien fingió que la ama de llaves se marcharía. Sin poder hacer nada, la villana confirmó la situación, mientras a espaldas de su amante preparaba un cruel golpe.



En una tarde donde Diogo y Amelia hacían una promesa de cariño, un par de hombres bajaron de una camioneta para apartar al pequeño de sus seres queridos.

Por más que Amelia trató alertar a la familia, Diogo terminó en garras de sus secuestradores.

PUBLICIDAD

Diogo jura hacerle justicia a su familia en El Precio de Amarte



Presionado por los secuestradores de su hijo, Clemente pactó reunirse con ellos para entregarles la fuerte suma que exigían. Además de todos sus ahorros el hacendado se llevó las joyas de su esposa para completar la suma.

Angustiado por ver a su hijo temeroso, Clemente les exigió a sus rivales que lo liberaran. Sin embargo, todo se convirtió en un caos que terminó en una fatal confrontación. El hacendado recibió un disparo en el pecho, mientras Teresa corría detrás de una camioneta con la esperanza de salvar a su retoño. Tristemente, ese evento marcaría el fin de la familia de Diogo.



Su padre no pudo sobrevivir al disparo que recibió, y su madre se hundió en una profunda pena que detonó en una enfermedad que le arrebató la vida. En otro país, lejos de su tierra natal, Diogo estaba destinado a no ver más la luz del día, pero uno de sus secuestradores no se atrevió a detonar su arma.

Sin nada para defenderse, el pequeño se unió a una banda delincuencial por varios años, hasta que en un intento por cruzar la frontera fue detenido. Ahí se encontró con el agente Héctor Zárate (Enoc Leaño), el encargado de descubrir su paradero.

Con una deuda moral con Teresa por no haberle hallado antes, el detective le ofreció adoptarlo al igual que a su hermano. Diogo aceptó, pero ahora adoptaría el nombre de Rodrigo para hacerle justicia a su familia y atrapar a los responsables de su tragedia.

PUBLICIDAD

Amelia e Iván, un fallido matrimonio en El Precio de Amarte



Con el paso de los años, Amelia se convirtió en una talentosa veterinaria y en una mamá amorosa. Su hijo Martín es la persona más importante de su vida y desea lo mejor para él. Pero sus días también están llenos de sombras, pues su marido Iván (Jorge Poza) es un celoso obsesivo y la mantiene vigilada.

Una nueva discusión con el doctor le provocaría una gran tragedia en la que Rodrigo aparecería como un ángel.

Rodrigo vuelve para salvar a Amelia en El Precio de Amarte



Encaminado a hacerle justicia a su familia, Rodrigo regresó a su tierra natal sin imaginar que el destino lo cruzaría nuevamente con Amelia.

Furiosa con su esposo por sus celos desmedidos y control, ella conducía su camioneta mientras su hijo le suplicaba que contestara sus llamadas. En medio de la discusión Amelia perdió el control del automóvil y terminó por rodar en la carretera.



En ese mismo instante Rodrigo apareció para apresurarse a salvar a la doctora. Repleto de valentía enfrentó el fuego y llevó entre sus brazos a Amelia, quien al reaccionar vio a Rodrigo con asombro. Sin embargo, una explosión rompió su cruce de miradas.