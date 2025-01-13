El Precio de Amarte: 5 momentos del final de la novela que dejaron huella

Noche a noche la telenovela protagonizada por Scarlet Gruber y Marcus Ornellas mostró la lucha de un amor con deseos de justicia. Los engaños, traiciones y maraña de secretos en El Precio de Amarte quedaron atrás para abrirle pleno paso a la felicidad.

PUBLICIDAD

Mira también: Olga es arrestada por tratar de dañar a Amelia

Después de una larga batalla por la verdad y el amor, Amelia y Rodrigo vieron una luz al final del difícil túnel que atravesaron por años. Entérate a continuación de los sucesos que marcaron el final de la novela.

1.- La esperada boda de Amelia y Rodrigo en El Precio de Amarte



El cariño que nació en ellos desde niños sobrevivió con el paso de los años y resistió la rudeza del tiempo. Separados por culpa de Eduarda, se reencontraron cuando Rodrigo salvó a Amelia de morir tras un accidente automovilístico.

Con el paso de los días su amor resurgió y él no tuvo otra salida más que confesarle que realmente era Diogo. Aunque por un momento sus sentimientos se vieron amenazados, su historia recibió la recompensa tan anhelada.



Lejos del terror desatado por su enemiga, Amelia y Diogo llegaron frente al altar para consagrar su felicidad y anhelos. Con un beso sellaron sus almas unidas y recibieron la ovación de amigos y familiares presentes seguros de que nadie separaría a la pareja ahora que eran papás.

2.- El castigo para Eduarda en El Precio de Amarte



Concentrado en su deseo de llevar a Eduarda ante la justicia, Rodrigo no descansó ni un minuto para cobrarle el sufrimiento que le generó a su familia. Revelado ante ella como Diogo pudo reclamarle el calvario que fue su niñez.

Pero no se daría por vencida tan fácilmente y haría hasta lo imposible por escapar. Cuando se juraba a salvo gracias a su amante, se vio en un mortal enfrentamiento con la policía local. Sin embargo, fue su propio cómplice quien le dispararía para postrarla por el resto de sus días a una silla de ruedas.

PUBLICIDAD



Encarcelada y sin el cariño de nadie, Eduarda juró que ni Amelia ni Diogo serían felices y que algún día se vengaría.

3.- La reconciliación entre Iván y Rodrigo en El Precio de Amarte



Convertidos en enemigos, y enamorados de la misma mujer, Rodrigo e Iván pudieron verse cara a cara como hermanos. Días atrás el exdetective había descubierto que por sus venas corría la misma sangre del médico, pero calló para no alertar a nadie sobre su verdadera identidad.

Finalmente el propio Iván se enteró del lazo que lo unía a su rival y optó por decirle adiós al rencor. Abriéndole la puerta al cariño le aclaró a Diogo que su rivalidad quedaría en el olvido y que se daría la oportunidad para tratarse como los hermanos que eran.



Además, le deseó que fuera feliz con Amelia al lado del bebé que esperaban. Sin embargo, la mala fortuna volvería a jugar en su contra.

4.- El triste final de Iván en El Precio de Amarte



Inmerso en abrir un nuevo capítulo en su vida al saber que Rodrigo era su hermano Diogo, Iván se unió a su lucha para que Eduarda pagara por sus crímenes. Al saber que la villana planeaba escapar en compañía de su hijo Martín, el médico participó en el operativo para atraparla.

A punto de cumplir su cometido, la antagonista se vio rodeada por la policía. Diogo no perdió el tiempo para encararla al ver en peligro al hijo de Amelia. El exagente quedó a merced de recibir un disparo letal, pero Iván se interpuso para recibirlo.



La vida del doctor rápidamente se puso en juego. Y pese a las palabras de aliento que Amelia, Martín y su propio hermano le infundieron todo acabó para él. Sus ojos se cerraron provocándole un gran dolor a sus seres queridos.

PUBLICIDAD

5.- La dolorosa muerte del papá de Amelia en El Precio de Amarte



Siempre rendido a los pies de Eduarda, Jorge cayó en otro de sus engaños. Confiado en que su amorío del pasado seguía latiendo, el criminal se citó con ella a solas para recibir el pago millonario que tanto se había postergado por callar sus fechorías.



Pero luego de recibir una maleta con el dinero, Jorge sería traicionado cruelmente. Su antigua cómplice sacó un arma para herirlo sin misericordia y huir creyéndolo muerto. No obstante, Diogo apareció para trasladar al delincuente a un hospital.