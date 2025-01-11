TV SHOWS
El Precio de Amarte: esta noche gran final, Amelia y Rodrigo tienen una cuenta pendiente con Eduarda

La telenovela protagonizada por Scarlet Gruber y Marcus Ornellas se acerca a su desenlace luego de intensos capítulos donde el amor y el deseo de justicia recorrieron un mismo y difícil camino. Descubre lo que falta por resolverse y vive este lunes 13 de enero el gran final de El Precio de Amarte a las 10P/ 9C por Univision.

Univision picture
Por:Univision

Inmersos en un amor a prueba de todo, Amelia y Rodrigo se enfrentan a una última y peligrosa batalla contra Eduarda. Descubre lo que sucederá con los personajes de Scarlet Gruber y Marcus Ornellas en el gran final de El Precio de Amarte este lunes 13 de enero a las 10P/ 9C por Univision.

¿Amelia y Rodrigo se librarán del mal en El Precio de Amarte?


Separados en el pasado por una tragedia, Amelia y Rodrigo se reencontraron tras el paso de largos años. Él la salvó de morir tras un accidente automovilístico y desde ese momento el amor volvería a atar sus corazones.

Él no pudo ocultarle más su verdadera identidad y le reveló que era Diogo, su amigo de la infancia y quien fue víctima de la maldad de Eduarda al ser apartado de su familia y abandonado en Guatemala. También le aclaró que regresó para hacer justicia y llevar a su madre a prisión.


Herida por la confesión, la doctora le pidió olvidarse de sus deseos de justicia para entregarse a su amor. Sin embargo, el exdetective se negó a renunciar hasta no ver a su enemiga tras las rejas. Así, Amelia y Rodrigo están impedidos para amarse con todas sus fuerzas.

¿Lograrán ponerle fin a su sufrimiento y ser felices como siempre lo han soñado?

¿Eduarda logrará ser detenida en El Precio de Amarte?


Cuando se creía victoriosa al convertirse en la nueva autoridad del pueblo, los planes pronto se vivieron a pique para Eduarda. Además de demostrarse sus fraudes en la fundación de Amelia, Rodrigo la tiene en la mira para aprovechar cualquier error.

La villana finalmente se enteró de que Diogo se encuentra muy cerca de ella, pero no imagina que se trata de su hombre de confianza.


¿Rodrigo podrá hacer justicia y detener las fechorías de Eduarda? ¿Sus hijos Amelia y Alfonso podrán perdonarle tantas maldades?

¿Iván dejará atrás su rencor en El Precio de Amarte?


Celoso como pocos, Iván jamás se sobrepuso a su divorcio con Amelia, pese a que trató de darse una nueva oportunidad en el amor con Candy, su obsesión estaba fija en la doctora. Y con la aparición de Rodrigo su realidad se complicó.

El médico siempre vio al exagente como su gran rival de amores y mantuvo una firme batalla contra él sin imaginar que es su hermano perdido. Al saber que su amada esperaba un hijo de él quiso darle su apellido, pero nuevamente recibió un doloroso revés.


¿Qué pasará con Iván? ¿Sabrá que Rodrigo es su hermano Diogo y logrará borrar el rencor de su corazón? ¿Encontrará una nueva luz en el amor?

Descubre esto y más en el gran final de El Precio de Amarte este lunes 13 de enero a las 10P/ 9C por Univision.

