“La sociedad premia a los agresores”, dice 'Tefi' Valenzuela sobre la posibilidad de que Eleazar Gómez regrese a la actuación

Este 1 de abril, la cantante peruana Stephanie 'Tefi' Valenzuela respondió en El Gordo y La Flaca qué piensa de que su exnovio Eleazar Gómez vuelva a trabajar en algún proyecto actoral. También dio su opinión de la disculpa pública que este 29 de marzo él le envió por medio de un mensaje en redes sociales.

“¿Te molesta que haya productores que le quieran dar trabajo a Eleazar?”, fue la pregunta realizada por Lili Estefan a 'Tefi' Valenzuela, a lo que ella contestó: “Me molesta que como sociedad en vez de defender a la víctima y de apoyar a la víctima, ahora resulta que yo soy la culpable de que él esté así”.

La joven peruana, además agregó: “Me molesta que como sociedad normalicen la violencia y que la sociedad premie a los agresores porque no es la primera vez que los productores hablan de dar trabajo a gente que está comprobado son agresores”.

Cargando Video... “No le quedaba de otra”: Tefi Valenzuela habla de la disculpa pública que Eleazar Gómez le ofreció

Tefi Valenzuela aseguró tener la conciencia tranquila porque todo lo hizo conforme a la ley. “He conseguido que esta persona, que no tenía ninguna denuncia, si mañana toca a una mujer se va a ir preso”, declaró. De no haberlo hecho, dijo, entonces no hubiera estado en paz.

“Yo dije desde el día uno que yo me sentía tranquila, yo no me hubiese sentido tranquila si yo no denunciaba o lo dejaba salir, porque mañana, más tarde, así como golpeó a otras cuatro novias anteriores podía golpear a una más y si la golpeaba y yo no ponía el antecedente, y si moría una mujer, yo me iba a sentir culpable”, enfatizó la modelo con voz entrecortada.

Cargando Video... “Potencial feminicida”: las redes sociales reaccionan a la disculpa pública de Eleazar Gómez con fuertes mensajes

Valenzuela, de 30 años, hizo hincapié en que, gracias a su denuncia, si su exnovio agrede de nuevo a una mujer, irá a la cárcel. “ Si mañana otra mujer es agredida por él, ya está la denuncia y el panorama para ella será mucho más justo”.

Sobre la disculpa pública que el actor le envió el pasado 29 de marzo, la cual mucha gente ha puesto en duda y ha sido motivo de polémica, 'Tefi' Valenzuela se limitó a decir que tuvo que hacerlo por orden de un juez y no por voluntad propia. “No le quedaba de otra y ni siquiera lo hizo bien, porque tenía que haberlo hecho en una conferencia de prensa y con eso ya falló al mandato del juez”.

En el caso de los 21,000 dólares que el juez fijó a Eleazar Gómez pagarle a Valenzuela por el daño cometido, ella dijo: “ Ese dinero es por la reparación de un daño, eso no es un cobro por abajo”, señaló refiriéndose a los comentarios de personas que dicen ella recibió dinero fuera de la ley para dejar en libertad a su expareja.

Cargando Video... ¿Le crees a Eleazar Gómez?: así respondió el público a la encuesta de El Gordo y La Flaca



Explicó que su caso es diferente al de muchas mujeres que denuncian a sus esposos o parejas por una agresión y otorgan el perdón y, mediante un acuerdo aparte, reciben dinero o un departamento y entonces el acusado sale de prisión sin antecedentes.

“Eso no es lo que ha sucedido en mi caso. El juez ha ordenado que tengo derecho a una reparación del daño al igual que tiene derecho cualquier víctima que demuestra lo que le pasó”.

Stephanie Valenzuela dijo que ese dinero que se le tiene que entregar, y del cual no ha recibido nada, la mitad lo tendrá que destinar al pago de abogados y las terapias que tiene que tomar. “ Si yo hubiese querido más dinero me hubiera salido por el perdón, me hubiese salido sin condiciones y no estaría (Eleazar) en libertad condicional y no tendría todas las prohibiciones que él tiene. Una persona que hubiera dado el perdón no lo hubiera hecho por 21,000 dólares, hubiese pedido 100,00 o 200,000”, enfatizó.