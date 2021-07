Niurka Marcos dice que Cuba está "secuestrada" y desea que no haya más líderes que lastimen a la isla

La situación es tan tensa en Cuba que, de acuerdo con Niurka, la mediación de Estados Unidos no sería suficiente. "Es intervención de todos los que puedan en el mundo entero, porque todos en el mundo tienen un poquito de derecho a intervenir ante un país que está prácticamente secuestrado. No los dejan salir, no los dejan hablar, no los dejan comunicarse, no los dejan comer y ahora no les permiten ni morir con dignidad", dijo la actriz en clara referencia a los decesos que registra la isla caribeña debido al covid-19.