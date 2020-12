Ninel Conde pierde una batalla más contra Giovanni Medina en su lucha por recuperar a su hijo

Este viernes 4 de diciembre, Ninel Conde y Giovanni Medina volvieron a los juzgados después de que la actriz demandó a su expareja por presunta violencia doméstica. En la audiencia, el juez determinó que Medina no será procesado judicialmente por falta de pruebas.

Al término de la audiencia, que duró alrededor de cuatro horas, Giovanni Medina explicó ante las cámaras de El Gordo y La Flaca que la cantante solo había presentado su dicho como prueba del maltrato . "Esta audiencia era para que a mí se me vinculara a un proceso y el juez dijo: ' no hay vinculación al proceso , que se regrese la investigación a la fiscalía'", detalló.

Ninel Conde lamenta que su palabra no haya sido considerada para procesar a Giovanni Medina por violencia doméstica

Por su parte, la cantante declaró a los medios su frustración por la decisión del juez, de quien afirmó no tomó en cuenta la perspectiva de género. No obstante, Ninel Conde aseguró que apelará esta resolución: "No nada más por mí, sino por todas las mujeres que sufrimos este tipo de violencia".