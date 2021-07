Lupillo Rivera habla de la demanda que interpuso en contra de su exesposa Mayeli Alonso

" Bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo LRey en dos ocasiones y que su madre lo permita... qué mas pasará cuando no hay cámaras… nunca le he deseado mal a ninguna de estas personas pero esto NO TIENE PERDÓN….chin$%# a tu madre Poncho Ponce", fue el texto escrito por el intéprete mencionando el nombre de la persona que se había bajado los pantalones frente a sus hijos.