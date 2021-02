"No está desaparecido": El Gordo dice que Luis Miguel no sale por miedo al covid-19

"Seguramente Luis Miguel tuvo que haberse enterado del caso de Toño y tuvo que haberse preocupado mucho", expresó Lili Estefan a lo que El Gordo De Molina añadió: “ ¡Luis Miguel está aterrorizado! , no sé si le han puesto la vacuna ya, pero estaba como loco buscando la vacuna, quería que se la pusieran enseguida, porque sabes que te da poco más de 80% de posibilidades de que no te dé el coronavirus o si te da dicen que es más leve, y él la estaba buscando".



Ya en un tono más en serio, aseguró que "si él (Luis Miguel) me texteara yo lo invito a tomar buenos vinos a mi casa, a comer mejor de lo que él ha comido en su vida". Al 'Sol de México le prometió, públicamente que "si vienes a mi casa, yo no te voy a hacer como años atrás, cuando fuiste con Myrka (Dellanos) a comer a Napa Valley a un restaurante y tú querías comprar una botella de 5,500 dólares. El chef, que es amigo mío, no te la quiso dar y te dijo: ‘No, no, la botella te la tomas en mi restaurante, o si no, no te la puedes llevar de aquí’".