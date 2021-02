"Me gusta verte": en plena entrevista Joss Favela le declara su amor a Clarissa Molina

Clarissa le realizó una serie de preguntas enviadas por el público, las cuales estaban enfocadas a saber cuáles son los gustos del artista en cuanto a mujeres. La primera fue: ¿ Qué requisitos debe de tener una mujer para que Joss Favela caiga rendido a sus pies? A lo que él contestó: "Para caer rendido a los pies de alguien sí tiene que haber otras cosas que no sean físicas solamente".

La conductora, quien será parte del programa Noche de Estrellas, la antesala de Premio Lo Nuestro, quiso saber qué es lo primero que él veía en una mujer a nivel físico y el ínterprete de 'Tú y yo' afirmó sin dudar: “las piernas... soy muy piernero. A mí no me importa si no tiene nada de nada (haciendo referencia a la parte superior de la anatomía), solo las piernas”.