Claudia Álvarez rompe en llanto cuando en El Gordo y La Flaca le recuerdan a alguien muy especial

Claudia Álvarez, protagonista junto a Daniela Romo y David Zepeda de la telenovela Vencer el Desamor, goza de la aceptación del público por su papel, pero al mismo tiempo sufre por estar lejos de su pequeña Kira, quien el próximo 26 de diciembre cumplirá un año.

“Veo muy poquito a mi bebé entre semana y eso me pega mucho, me pega mucho no poder estar más tiempo con mi bebé”, dijo la actriz mientras intentaba contener las lágrimas en la entrevista con la reportera Elizabeth Curiel, de El Gordo y La Flaca.

Si bien esta no es la primera vez que Claudia Álvarez ha expresado que extraña a su bebé, en esta ocasión se encontraba "con el sentimentalismo a flor de piel, pero sabe que debe continuar con su profesión", aseguró Curiel.

Claudia Álvarez confesó que aunque hay días que sale a trabajar y todo está en orden, también hay otros momentos en que ocurre todo lo contrario: "Hay días en los que digo ¡Ay, Dios mío, quiero estar con mi bebé! Quiero estar, quiero estar y me siento mal y es hacer un trabajo de quitarnos culpas y decir: 'A ver, no soy ni la primer mujer que trabaja y tiene hijos y no voy a ser la última'".

Si eres madre y trabajas, puedes ayudar a la actriz mexicana Claudia Álvarez: conoce qué le pasa con su bebé

La actriz, esposa del empresario y productor de cine Billy Rovzar, destacó que su personaje en Vencer el Desamor, Ariadna, es una periodista retirada que al separarse de su esposo (el actor Diego Covarrubias), se ve en la necesidad de sacar adelante a su hijo con capacidades especiales y regresar a trabajar. "Mi personaje también está hablando de eso, entonces yo también tengo que ser muy coherente,por lo que le estoy diciendo a la gente".

Afortunadamente, ese no es su caso, pues ella cuenta con todo el apoyo de su esposo. “No sale ni a la esquina, está a 'full' con la bebé. Tengo también una persona que me ayuda con la 'baby', entonces me siento como tranquila porque sé que mi bebé está bien. Me muero si supiera que está con la vecina, que no sabes cómo la tratan. Pero dentro de toda esta situación, creo que tengo muchas cosas a mi favor que me están permitiendo desarrollarme profesionalmente".

Álvarez no está arrepentida de haber aceptado trabajar en Vencer el Desamor, pero las condiciones cambiaron radicalmente con la pandemia del coronavirus.

“Mi problema no es trabajar, mi problema es que yo había aceptado trabajar porque me iba a poder traer a mi bebé al trabajo. Entonces, iba a estar acá, pero en el camerino le iba a montar su cuna, su fomi para el piso, le iba a montar todo para que estuviera yo trabajando y estuviera cerca de mí, pero cae la pandemia y es ahí cuando ya acepté el trabajo y no puedo traer a mi bebé. Me sacó de contexto toda mi vida", concluyó.