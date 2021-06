Christian Nodal confiesa todo de su próxima boda con Belinda y los hijos que planea tener

No ha tenido oportunidad de subirse a un escenario desde que inició la pandemia, pero Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar desde que en agosto 2020 comenzó su noviazgo con Belinda. El pasado 25 de mayo, acaparó titulares cuando dio el anillo de compromiso a la cantante en un restaurante en Barcelona, España. Ahora, el intérprete de ‘Adiós Amor’ nos detalla cómo fue ese momento , cómo imagina que será el día de su boda y más sobre el futuro de su relación.

En entrevista con Tanya Charry , el cantante de regional mexicano confesó desde cuándo planeaba entregar el anillo de compromiso a su novia: “Desde que andábamos de novios, desde los dos meses . Fui a mi casa en Guadalajara y cuando fui a visitar a mi familia yo les dije ‘me quiero casar con Beli’”, y aunque confiesa que en su casa le dijeron que estaba loco, “cuando les conté todo lo bonito que me estaba pasando me dijeron que tenía toda la razón”.

Christian Nodal señaló que desde que su familia conoció a Belinda quedó muy contenta con ella y que él siempre tuvo la idea de quererse casar con ella , solo que no encontraba el momento adecuado para proponerle matrimonio.

Además, destacó que él estuvo muy conmovido al hacerle la propuesta a su novia: “Estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo. Todo el momento fue superemotivo, Beli estaba muy feliz ”.

Sobre el costo del anillo que entregó a Belinda, valuado en 3 millones de dólares y que según el joyero que lo preparó fue pagado de contado , Nodal aclaró no querer que se tome por el lado superficial, “que piensen que el amor es material”, agregó al referirse a la sortija que le entregó y que, se sabe, mandó a diseñar con tres meses de anticipación .

El cantante recordó el ejemplo que él ha tenido con sus padres. “Vi, y lo sigo viendo hasta ahora, cómo mi papá le da lo mejor que puede a mi mamá y yo lo quiero hacer igual, yo quiero tratar como reina a mi mujer hasta donde me den mis alcances ”.

Aunque no dio fecha ni lugar para el enlace matrimonial, Nodal declaró que ya imagina algunos momentos de ese día : la entrada de su novia del brazo de su padre y haciendo el recorrido hacia el altar, ver a su familia acompañándolos y el instante en que se darán el ‘Sí’.

Ante la pregunta de Tanya Charry sobre para cuándo los hijos, el intérprete ganador de dos premios Latin GRAMMY, varios Premio Lo Nuestro y muchos otros más, declaró: “Yo, personalmente yo, quiero tener a mis hijos a los 24 años. Siempre he soñado, desde los 11 años, he soñado en tener a los 24 a mi hijita. He soñado mucho con una niña, si Dios, la vida, Beli, todo se pone, pues a los 24”.