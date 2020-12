Alejandra Espinoza se sincera con Clarissa Molina sobre el problema que tiene con uno de sus implantes de seno

La primera Nuestra Belleza Latina cuenta que cuando ganó este concurso (2007) decidió someterse a una reducción de senos, pues no estaba conforme con su tamaño, que consideraba demasiado grande para ella. El año pasado, se sometió a un cambio de implantes, pero no modificó el tamaño, solo ajustó un poco la posición. Desde entonces, le surgió una incomodidad.

“El año pasado me hice un cambio de implantes y desde que me puse los nuevos implantes no me sentía bien, sentía que algo estaba mal, que estaba raro. Fueron pasando los meses y yo seguía con dolor, con dolor”, le contó Alejandra Espinoza a Clarissa Molina en El Gordo y La Flaca.