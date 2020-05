Cuando ser mamá supera cualquier éxito: la historia de Alejandra Espinoza y Pamela Silva

En 2016 Pamela lo había dicho claro y fuerte cuando habló de su deseo de tener un hijo: “Una cosa que no dudo es que voy a ser una mamá extraordinaria”. En su voz, en una entrevista concedida a su madre en el programa Despierta América, se notaba esa convicción. Nunca lo ocultó. Sin embargo, la noticia le llegó por sorpresa años más tarde, a los 38 y cuando tenía ya casi cinco meses de embarazo. Pamela cuenta que no tenía idea que sucedería.

Para Alejandra, la maternidad tampoco llegaría sin contratiempos. Tras dificultades para concebir, tres pérdidas que la afectaron emocionalmente y hasta considerar la adopción como alternativa, la conductora finalmente quedó embarazada. “Yo no lo dije los primeros tres meses. Era mi secreto y ya. Y nadie más lo sabía”, explicó emocionada en El Break de las 7. Mantener en silencio una felicidad de tal magnitud no debe haber sido fácil y solo se logra entendiendo que no es nada comparado con lo que viene después.