"Ni yo misma me invité a mi boda": Yalitza Aparicio responde a las críticas y falsa información de su vida

Tras el éxito que ha conseguido luego de su aparición en la película ‘Roma’, por la que fue nominada a los Oscar, Yalitza Aparicio aún sigue siendo blanco de críticas sobre su talento como actriz, pero también por aparecer en importantes portadas de revista y como protagonista de algunas campañas de moda.

Con la naturalidad y humildad que la caracterizan, Yalitza se refirió a estos proyectos como “algo que no solamente ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de muchas personas”, y destacó la importancia de que ella sea el “reflejo que por muchos años no se había visto” y “que ahora se esté mostrando”.



La actriz, de 28 años, quien es fiel a sus raíces mexicanas y siempre ha impulsado el trabajo artesanal de las prendas típicas de su región, respondió de manera contundente y clara sobre los que la señalan por vestir ropa de alta costura de marcas reconocidas:

“Si trabajo y le echo ganas, claro que puedo utilizar la ropa que a mí me guste, que me agrade. Creo que en eso no hay reglas, siempre lo importante es qué es lo que uno quiere”, indicó.



En redes sociales, sus seguidores siguen aplaudiendo a la mexicana por continuar abriéndose camino en su carrera como figura pública, no solo en la actuación, sino también en la moda y en la presentación de diversas ceremonias importantes.

Cargando galería

Yalitza Aparició hace frente a las polémicas de su vida

Durante la misma entrevista, Yalitza Aparicio aprovechó para hablar sobre algunas incógnitas respecto a su vida privada, pues mucho se ha dicho sobre sus finanzas y su supuesto rápido enriquecimiento, así como de su vida amorosa y una boda secreta:

“Que me pasen el dato. Ahora todo mundo sabe de mi vida… ahora he perdido tanto el piso y la humildad que ni yo misma me invité a mi boda”, dijo en tono de broma.

Cargando Video... Yalitza Aparicio habla de los problemas que vivió por su tono de piel: “No soy fan de aclararme"

Además, externó su opinión sobre que si actualmente y después de su éxito en el mundo del entreteniminto es víctima de discriminación, Yalitza dijo que “ahorita siento que las cosas han cambiado. Al principio fue muy complicado, yo creo que muchos se dieron cuenta de esa parte”.

Asimismo, luego de la polémica que se creó por la supuesta crítica que una famosa youtuber le hizo por su pronunciación en inglés, la actriz mexicana respondió cómo ha sido su progreso con el idioma desde que se hizo famosa por la película ‘Roma’:

“Algo que me ha pasado demasiado, al principio ni siquiera era fácil conversar con las personas, y justo ahora es algo que me funciona para seguir trabajando, para continuar”, explicó.



Hace unos días, Yalitza había reaccionado al video de ‘Superholly’ y explicó que aún sigue en clases para mejorar sus conocimientos de inglés, pero que era “un proceso, lleva su tiempo”, por lo que todavía no lo domina.