Yadhira Carrillo responde si le da miedo que su esposo Juan Collado no salga de prisión

Desde julio de 2019, que el abogado Juan Collado fue detenido por las autoridades mexicanas por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada , Yadhira Carrillo no ha dejado de visitarlo y expresar su confianza en la pronta liberación de su esposo , quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Como de costumbre, este fin de semana, la actriz atendió a la prensa a las afueras de las instalaciones de la prisión hasta donde llegó para celebrar junto a él el Día de los Enamorados.

“A Juan desde siempre le gustó mucho esa parte de la ternura, del cariño, de este tipo de detalles”, explicó la actriz mexicana sobre el ramo de rosas que llevaba consigo , al mismo tiempo que rememoraba sus primeros encuentros con el abogado, quien dijo no la tuvo fácil para conquistarla.

“Fueron como seis meses, yo estaba grabando una telenovela en ese entonces, le decía no puedo salir, porque estoy grabando. Y ya como después de unos meses salimos a cenar y fue muy lindo. Fue un mes de salir todos los días, siempre un caballero, muy respetuoso, iba y me dejaba a mi departamento, se despedía de mi en la puerta y se iba. Poco tiempo después reunió a mi familia y a su familia: Ahí me pidió ser su esposa”.