Yadhira Carrillo describe la celda en la que su esposo Juan Collado pasa sus días en prisión

“El tema que a Juan lo hace verdaderamente llorar es no ver a sus hijos, el no poder ver a sus niños chiquitos porque no está ahí y la muerte de nuestro señor Jesucristo, pero te hablo de que le conmueve hasta el alma”, señaló la actriz para Despierta América.

Yadhira cuenta que se ha fijado mantener la calma mientras su esposo se encuentra preso y resaltó lo que hace en su rutina para salir adelante: “No me detengo a pensar en nada en la mañana cuando no está o en la noche cuando me voy a dormir, un año ya tres meses de vivir eso, de vivir la soledad de casa, todo eso no lo siento porque no me dejo, porque no me auto compadezco porque no quiero sufrir”.