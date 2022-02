“Esta siempre va a ser mi casa”: la emotiva visita de William Valdés a Despierta América

Este viernes recibimos la visita de William Valdés, quien hace cinco años salió del show para continuar formando su carrera en la televisión. El presentador cubano llegó como parte de la celebración de los 25 años de Despierta América para hablar de lo que significó este show en su vida.

Actualmente, William reside en la Ciudad de México donde ha logrado posicionarse como uno de los conductores jóvenes más carismáticos y queridos de la televisión mexicana; sin embargo, este 11 de febrero llegó a Despierta América en donde Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca, Raúl González y los demás presentadores lo recibieron con gran alegría.

El cubano, quien por muchos años fue el encargado de presentar lo más relevante de las redes sociales en el show, expresó su emoción por reencontrarse con las personas que fueron fundamentales en su desarrollo en el tiempo que estuvo en el programa.

Karla Martínez y Alan Tacher fueron quienes le dieron la bienvenida al show, no sin antes mencionar las cosas que William logró en su paso por el programa matutino: " Cumplió muchos sueños en nuestro programa. Obtuvo su primer trabajo como presentador en televisión nacional", dijo la mexicana mientras que compatriota añadió que “cumplió su promesa de regalarle una casa a su mami y fue pionero en la televisión en tener su rincón social aquí en Despierta América por primera vez".

William Valdés comparte qué significa Despierta América en su vida

Visiblemente emocionado, el presentador cubano no ocultó su felicidad por regresar a la casa que lo vio crecer profesionalmente, y confesó sentirse “como en una burbuja flotando; no me lo creo” al compartir estos momentos con quienes fueron sus compañeros:

“Despierta América para mí significa muchísimo, es mi primera casa, es donde el público me vio, donde cometí muchísimos errores, pero aquí estamos”, expresó.



Fue el 10 de marzo del 2014 cuando William Valdés comenzó su historia en Despierta América. Con 20 años, el cubano llenó el foro con su juventud y carisma para traer cada mañana lo mejor de las redes sociales.

En entrevista con Karla y Alan, William explicó lo que significa el show hispano para él y qué fue lo que le trajo a su vida al estar por varios años aquí: “Significa mucho para mí. Esta siempre va a ser mi casa… Yo entré y aprendí mucho. Esta ha sido la escuela más grande que he tenido porque los errores que cometí aquí en Despierta America no los vuelvo a cometer”, externó.

William recordó uno de los momentos más emotivos que vivió cuando era parte del programa: el día que le cantó a su abuelita en Disneyland: “Fueron momentos increíbles. Qué bendición empezar aquí en Despierta America, un programa tan importante. Ustedes son mi familia”, dijo refiriéndose a los presentadores.

El presentador recordó que siendo niño se mudó de Cuba a Estados Unidos donde nunca se imaginó que sería parte del programa de televisión que solía mirar su mamá por las mañanas, y agregó que “aquí en Despierta América fueron muchas primeras veces en muchas cosas”.

William Valdés se conmueve al recordar los errores que cometió en Despierta América

Durante la entrevista, William no puedo evitar emocionarse y confesar que, al principio de su carrera como presentador en Despierta América, se sintió muy agradecido por todas las oportunidades que se estaban presentando en su vida; sin embargo, todo falló cuando cometió cosas que no debía: "Yo creo que lo más importante en la vida es ser agradecido y cuando yo entré aquí estuve agradecido los primeros meses y después se me fue la cabeza.”

Con lágrimas en los ojos, el cubano, de 28 años, les pidió perdón a sus excompañeros por los errores que cometió en el pasado cuando aún era presentador del matutino:

"Les pido una disculpa a ustedes porque no fui el mejor compañero, porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí Despierta América lo era todo y no lo sabía", expresó.



Al reconocer que aprendió de esos errores y volvió a la humildad que en el principió lo caracterizó, Karla Martínez le expresó cuán orgullosa se siente de él, pues comprende que no ha sido fácil el camino que ha recorrido:

“Estamos muy orgullosos de ti porque se requiere mucho valor para reconocer que uno tuvo un problema… Te queremos mucho. Sabes que siempre vas a estar en nuestro corazón y estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado”, dijo la mexicana.



Por su parte, Alan Tacher agregó que “no es por justificarte”, pero reconoció que la juventud de William pudo traerle esos problemas que sufrió en el pasado; mientras que Francisca también le compartió unas lindas palabras: “De verdad que te queremos mucho y creo que habla mucho de tu grandeza poder expresarte de esa manera y poder admitir con toda sinceridad que has cometido errores. A veces Dios tiene sus maneras diferentes de enseñarnos las cosas que debemos aprender”, dijo la exreina de belleza.

William Valdés concluyó la entrevista tan emotiva con mucho agradecimiento y sobre todo dejando ver que aprendió una lección muy importante que lo ha ayudado a crecer y convertirse en el gran hombre que es hoy:

“Hay que caerse porque cayéndose es la única manera que todos vamos a aprender, y hay que aprender de todos esos momentos oscuros que uno tiene en la vida. Agradezco todo lo que tengo, agradezco estar acá, y esto para mí es todo lo que quería hace mucho tiempo”, finalizó.