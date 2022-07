"Siempre hay pretendientes": Sherlyn habla de su supuesto romance con un político y su deseo de ser madre por segunda vez

Hace unos días Sherlyn realizó un viaje a Europa en donde se paseó con su pequeño hijo André, pero entre sus publicaciones en redes sociales se le vio al lado de un político mexicano, quien se especula es su nuevo novio, por lo que la actriz no dudó en hablar al respecto.

Fue durante una entrevista a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México donde la mexicana respondió sobre el supuesto anillo de compromiso que habría recibido de José Luis Toledo Medina, mejor conocido como ‘Chanito’ Toledo, un político mexicano, de 40 años. La joya la dejó ver en varias fotos y videos, pero fue la misma Sherlyn quien desmintió que se trate de lo que se especuló:

“No tengo anillo de compromiso, ni nada por el estilo”, dijo, agregando que la sortija es de una marca mexicana que le envió joyería y ella misma mostró en video antes de realizar su viaje a Europa.

Luego de los cuestionamientos de la prensa por saber si ella y el diputado de Quintana Roo tienen un romance y habría sido él quien supuestamente declarara que querían mantener en privado la relación, Sherlyn se pronunció al respecto y explicó los motivos del viaje en el que se les vio juntos:

“Yo no he visto ninguna declaración de nadie. Estuve en Europa varios días, conviví con muchos de mis amigos… aprovechamos las vacaciones, y entre esos amigos también coincidimos con ‘Chanito’, pero pues fuimos un grupo muy grande de amigos, y casi todo el tiempo me aventé el viaje con mi hijo, solitos”, compartió.



Recientemente, Sherlyn fue cuestionada por la relación tan cercana que mantenía con Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, pues se le vio celebrando muy cerca de la actriz durante la celebración por el cumpleaños 2 de André. Sin embargo, la mexicana aseguró que son amigos, pues se conocen desde que eran adolescentes, y señaló que los medios seguirán viéndolos juntos pues sus hijos se llevan muy bien.

Sherlyn quiere volver a ser mamá y darle un hermanito a André

Aunque la mexicana recalcó que no está saliendo con ‘Chanito’ Toledo y que por el momento se mantiene soltera, no está cerrada al amor. Pero afirmó quiere seguir viviendo su maternidad y disfrutar de su hijo antes de comenzar otra relación, además de que tiene planes de volver a embarazarse para darle un hermanito a su pequeño André:

“Por el momento estoy muy contenta soltera. Como les platiqué, tengo planes de bebé pronto, entonces me parece un poco complicado empezar una relación o algo cuando tengo planes muy grandes que vienen para mí, y yo creo que primero lo primero. Ya habrá tiempo para el amor, pero por el momento estoy muy contenta”, explicó.

La actriz, de 36 años, señaló que no está esperando por una nueva pareja, aunque “siempre hay pretendientes”. Sin embargo, señaló que está “viviendo una etapa hermosa” como madre soletera mientras planea tener un segundo bebé.

En repetidas ocasiones, Sherlyn ha hablado de lo orgullosa que se siente por criar sola a su hijo, a pesar de las críticas que recibe y los cuestionamientos para saber quién es el padre de André. No obstante, la famosa hace caso omiso a los señalamientos y no duda de disfrutar de su maternidad, sobre todo ahora que está dispuesta a agrandar la familia.