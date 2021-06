Producción de 'Luis Miguel, La Serie' responde sobre las lesiones que Martín Bello sufrió grabando con Diego Boneta

El intérprete de cine, televisión y teatro añadió qué fue lo que sucedió tras completar la escena: “Nadie me intenta preguntar más allá de cómo estoy físicamente y cuando ya llego a mi camper me estoy quitando el vestuario y me empiezo a ver el pecho lleno de moretones. Voy a ver al médico de rodaje que cuando me ve dice que me tienen que llevar a un hospital que me han lesionado mal, me dice que me tienen que poner un collarín porque tengo una contractura muy fuerte”.