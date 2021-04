Diego Boneta revela a Despierta América qué le dijo Luis Miguel al verlo transformado como él en su bioserie

Aracely Arámbula no quiso aparecer en la serie de Luis Miguel "por dinero", ¿será que no le llegaron al precio?

Aracely Arámbula no quiso aparecer en la serie de Luis Miguel "por dinero", ¿será que no le llegaron al precio?

“La verdad yo desconozco. Siempre que nos hemos visto ha sido un caballero y una gran persona. Lo que sí me dijo la primera vez que me vio caracterizado, se me quedó viendo y me dijo ‘ah, qué guapo estoy’”, finalizó.