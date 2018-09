Quinceañera: Un sueño cumplido (Reglas oficiales)

En caso que una participante, Semi-Finalista, Finalista y/o Recipiente (a) no sea elegible; (b) no pueda participar o no puede participar uno de sus padres o tutor legal; (c) no asista a un reto, actividad, programa, o no cumpla con los requisitos del Patrocinador; o (d) no siga las instrucciones/direcciones del Patrocinador, el Patrocinador podrá eliminar a dicha participante y seleccionar a una alterna en su sola discreción.