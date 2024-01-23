Con Despierta América Nace Una Estrella (Reglas Oficiales)

NACE UNA ESTRELLA EN DESPIERTA





REGLAS OFICIALES



NO ES NECESARIO COMPRAR PARA PARTICIPAR O GANAR. HACER UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR.

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO: El concurso Nace Una Estrella en Despierta (el " Concurso ") comienza el 23 de enero de 2024 a las 12:01 a.m. (hora del este) y finaliza el 13 de febrero a las 11:59 p.m. (hora del este) (el " Período del Concurso"). La participación en el Concurso no constituye participación en ninguna otra promoción, o concurso. Al participar en el Concurso, cada participante acepta incondicionalmente y acepta cumplir con estas Reglas oficiales y las decisiones de The Univision Network Limited Partnership, d/b/a, Despierta America - con oficinas en 9405 N.W. 41st St. Miami, FL 33178 (“ Univision”), que serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD :



Cada Participante debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

(a) ser mayor de 18 años de edad a partir del 23 de enero del 2024 y tener la documentación válida que así lo demuestre;

(b) ser ciudadano o residente permanente legal de los Estados Unidos de América, Y PROVEERLE A UNIVISION EVIDENCIA DE DICHA ELEGIBILIDAD EN LA FECHA DE ENVIAR SU AUDICIÓN (por ejemplo, pasaporte americano, tarjeta de residencia, certificado de nacimiento provisto por un estado de los Estados Unidos de América o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico);

(c) dominar el español;

(d) llenar, firmar y entregar una autorización a Univision para obtener una verificación de antecedentes, incluyendo verificación de antecedentes penales; y

(e) llenar, firmar y entregar a Univision este documento completo, incluyendo la Solicitud, la Cesión de Derechos y Relevo (la “ Cesión”).

Sin limitar lo anterior, si el Participante está incluido en cualquiera de las siguientes categorías, el Participante no podrá participar en las audiciones:

(i) si el Participante, a partir del 1 de enero del 2024, son empleados, agentes o representantes de Univision, Univision Communications Inc., The Univision Network Limited Partnership, Univision Television Group, Inc., Univision Interactive Media, Inc., UniMás Television Group, Inc., UniMás Network, Galavision, Inc., Univision Management Co., Univision of Puerto Rico, Inc., Univision Radio, LLC, Fusion Media Network, LLC, Univision Local Media, Inc., Vix, Inc., UniVOD, LLC, o sus respectivas afiliadas, matrices, o subsidiarias;

(ii) si el Participante es candidato para algún cargo político y/o se convierte en candidato para algún cargo político desde la fecha en que se envíe la audición del Participante hasta un año después de la primera transmisión del último episodio de cualquier Programa en el que participe el Participante;

(iii) si el Participante se encuentra actualmente bajo, o negociando, un contrato de representación artística con cualquier persona o entidad que le prohíbe o impide al Participante firmar y cumplir con algún contrato de representación requerido por Univision; y/o

(iv) los familiares inmediatos (incluyendo, cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, padrastros, hijastros, nietos) de, o las personas que residan en la misma residencia que, cualquiera de las personas identificadas en la cláusula (i) anterior.

Estos Requisitos de Elegibilidad podrán ser cambiados en cualquier momento por Univision a su entera discreción.

CÓMO PARTICIPAR EN LAS AUDICIONES VIRTUALES :



Cada Participante debe seguir todos los siguientes pasos antes del 13 de febrero del 2024 a las 11:59 p.m. (hora del este) :

1. Enviar un video de su canción original hasta 2 minutos demostrando la canción original del Participante a naceunaestrella@univision.net. El video no debe incluir: (a) marcas registradas de terceros (por ejemplo, una lata de soda de marca); (b) imágenes de otras personas o celebridades (ni vivas ni fallecidas); (c) propiedad intelectual de terceros (la canción tiene que ser original); o (d) contenido vulgar, pornográfico, soez o de cualquier forma ilegal. Videos que no cumplan con estos requisitos podrán ser descalificados a la sola discreción de Univision. Solo un video por Participante será aceptado; y

2. Enviar a naceunaestrella@univision.net los siguientes materiales requeridos: (i) todas las páginas de este documento debidamente completadas y firmadas en su totalidad, incluyendo la Solicitud, la Cesión;(ii) dos fotografías recientes del Participante (una del rostro solamente y otra del cuerpo entero); (iii) copia de la prueba de la edad del Participante (ej., Pasaporte, licencia de conducir, Certificado de Nacimiento); y (iv) prueba de ciudadanía o residencia permanente legal de los Estados Unidos de América para el Participante.

TODOS LOS DOCUMENTOS Y VIDEOS DE AUDICION DEBEN SER ENVIADOS A UNIVISION ANTES DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024 A LAS 11:59 P.M. (HORA DEL ESTE)

Cada Participante se encargará de los gastos relacionados con su audición.

Univision se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento y a su sola discreción, las fechas y/o los métodos y las plataformas de las audiciones.

SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL GANADOR :



Al terminar el Período del Concurso, y antes del 27 de febrero de 2024, Univision y/o el Jurado (definido abajo) seleccionará cinco (5) Participantes en la base de la proyección, talento y el rendimiento para ser finalistas y pasar a las siguientes pruebas (“ Finalistas”). Los Finalistas serán notificados por la manera en que se detalla en la solicitud (email o teléfono). Los cinco Finalistas pasaran a la siguiente fase de retos. Los cinco Finalistas serán invitados al programa de Despierta América, donde un jurado compuesto por Angel Sanchez y Rasiel Reyes (tales pueden ser cambiado, modificado o reemplazado por Univisión en su sola discreción) (“ Jurado”) someterá los Finalistas a ciertas pruebas o retos adicionales (que ocurrirá en o alrededor del dia 5 de marzo de 2024), hasta que se escogen (en su sola discreción) el/la ganador(a) (“ Ganador”) en la base de la proyección, talento y el rendimiento (ya sea en vivo o pre-grabados a la discreción de Univision). Los Participantes serán evaluados y elegidos por Univision y/o el Jurado a la sola discreción de Univision. En caso de ser seleccionado para siguientes etapas de las audiciones descritas arriba, cada Participante debe llenar, firmar, entregar y acordar a cumplir con todos los documentos y términos y condiciones requeridos por Univision, incluyendo, sin limitación, una Declaración Jurada de Elegibilidad, una Liberación de Responsabilidad y una Autorización de Publicidad. En caso de no presentar dichos documentos completos y firmados antes de la(s) fecha(s) requerida(s) por Univision, el Participante, Finalista u/o Ganador podrá ser descalificado a la sola discreción de Univision.

PREMIOS :



El Jurado proveerá el premio descrito abajo al Ganador. Un (1) Ganador potencial durante del Período del Concurso ganará el siguiente premio (cada parte del premio bajo la discreción y criterio absoluto del Jurado y/o de Univision): 1. Producción de su canción (ocurrirá en o alrededor del 30 de marzo de 2024);

2. Producción del video relacionado a su canción (ocurrirá en o alrededor del 30 de abril de 2024); y

3. Visita/presentación del video y la cancion en el programa de Despierta América, en plataformas digitales de Univision y en el canal de Youtube de “Miami Vice Lifestyle” (ocurrirán en o alrededor del 31 de mayo de 2024). En el caso que un Finalista o el Ganador resida fuera de un radio de 100 millas de Miami, dicho Finalista o Ganador podrá recibir transporte de ida y vuelta a Miami, FL. El transporte podrá ser terrestre o aéreo, a la discreción de Univision. En el caso que el transporte sea aéreo, este será en clase económica. El aeropuerto, aerolínea y fechas del viaje serán determinados por Univision. Hospedaje por dos (2) noches será en una habitación estándar determinado por Univision.

El valor aproximado de venta (" ARV") del premio es $100,000. No se permitirán alternativas en efectivo, sustituciones de premios, transferencias o asignaciones, siempre que Univision se reserva el derecho de sustituir un premio (o parte del mismo) por uno de valor comparable o mayor. El ARV de cualquier premio está sujeto a fluctuaciones de precios en el mercado de consumo en función, entre otras cosas, de cualquier intervalo de tiempo entre la fecha en que se estima el ARV a los fines de estas Reglas oficiales y la fecha en que se otorga o canjea el premio. Si el valor de venta real del premio difiere del ARV establecido en este documento, el ganador del premio no tendrá derecho a un cheque, efectivo u otra forma de pago por la diferencia de precio.

El ganador del premio no recibirá dinero en efectivo ni ninguna otra forma de compensación si el valor real del premio es menor que el ARV del premio en estas Reglas oficiales. En el caso de que el ganador y/o su invitado participen en un comportamiento que (según lo determine Univision a su exclusivo y absoluto criterio) sea desagradable o amenazante, ilegal o que tenga la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona, Univision se reserva el derecho de cancelar el premio u otra experiencia aplicable anticipadamente, en su totalidad o en parte, y enviar a cualquier Finalista o al Ganador a casa sin compensación adicional. El Ganador e cualquier invitado debe cumplir con todas las reglas y regulaciones del lugar. El no hacerlo puede resultar en la pérdida de ese elemento del premio. Si un Finalista y/o Ganador no puede viajar y/o presentarse en el programa como indicado por Univision, si no cumple con los requisitos de Univision y/o las Reglas Oficiales del concurso, se considerará como que dicho Finalista o Ganador hubiese rechazado su participación en el concurso, y será descalificado y no podrá ganar ningún premio.

Nota: cada Finalista y el Ganador y su(s) invitado(s) renuncian irrevocablemente a todo reclamo contra Univision y acepta que Univision no tendrá responsabilidad alguna por ningún reclamo que surja en relación con la participación en este Concurso, los premios otorgados, daños personales, o muerte por negligencia, un riesgo potencialmente mayor de exposición a enfermedades transmisibles, virus, bacterias o enfermedades (incluido, entre otros, COVID-19) y las causas de las mismas y enfermedades que surjan como resultado de la participación de los Participantes, Finalistas u Ganador en el Concurso y actividades relacionadas, donde sea, cuando sea o como sea que las mismas puedan ocurrir. Cada Participante, Finalista y Ganador entiende completamente que (a) el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y cualquier enfermedad resultante (incluye cualquier mutación, adaptación o variación del mismo, "COVID-19") es extremadamente contagios y existe un riesgo inherente de exposición a COVID -19 en cualquier lugar donde haya gente presente; (b) ninguna precaución, incluidos los protocolos que se implementarán de vez en cuando por cualquiera o todos los proveedores de viajes o aquellos que brindan alojamiento, puede eliminar el riesgo de exposición al COVID-19; (c) si bien el COVID-19 ha afectado negativamente a personas de todas las edades y condiciones de salud, las autoridades de salud pública han identificado que ciertas personas tienen un mayor riesgo en función de la edad y/o las condiciones médicas subyacentes; y (d) la exposición a COVID-19 puede resultar en estar sujeto a requisitos de cuarentena, enfermedad, discapacidad, otros efectos de salud a corto y largo plazo y/o la muerte, independientemente de la edad o condición de salud.

CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO :



Las solicitudes, los videos, las fotografías y todos los otros materiales que se entreguen serán propiedad de Univision y no serán devueltos. La información personal que presente el Participante estará sujeta a las políticas de privacidad de Univision. Para obtener una copia de dichas políticas, favor de visitar https://www.univision.com/global/privacy-policy-en. Univision no será responsable por materiales perdidos, robados, desviados, mutilados, tardíos, extraviados, falsos o ilegibles. Los documentos y/o materiales ilegibles, incompletos, falsos o inexactos son nulos.

Todas las decisiones, incluyendo sin limitación, la selección y elegibilidad de Participantes, Finalistas y del Ganador, el criterio para ser seleccionado, el uso de los materiales en los que aparezcan los Participantes (incluyendo en la etapa de selección de Finalistas y del Ganador), y la grabación, transmisión, explotación y distribución de cualquier programa, son en la sola discreción de Univision. Univision se reserva el derecho de no producir y/o transmitir algún Programa y de establecer y determinar todas las fechas y locales de grabaciones. A su entera discreción, Univision podrá descalificar a cualquier persona que considere haber violado las reglas establecidas por Univision o cualesquier disposiciones legales aplicables.

Para efectos de claridad, el hecho de: (i) aplicar y participar en las audiciones y demás etapas de selección; (ii) firmar y entregar los presentes documentos, incluyendo la Solicitud, la Cesión, y/o cualquier otro documento relacionado con algún Programa; o (iii) los aspirantes ser referidos como “Participante” o algún término similar en el presente documento o por cualesquier representante de Univision, no hace al Participante uno de los participantes de ningún Programa ni ganador de premio alguno. No obstante, cada Participante debe respetar, en todo momento, lo señalado en el presente documento, incluyendo la Solicitud, la Cesión, y demás reglas y normas señaladas por Univision.

No obstante, cualquier disposición en contrario establecida en este documento, todos los derechos de Univision establecidos en el presente aplicaran a Univision y cualquier tercero que este designe.

Siempre que lo requiera el contexto, los pronombres que se usan en todo este documento incluirán las correspondientes formas masculino, femenino o neutro, y la forma singular de los sustantivos y pronombres incluirá el plural y viceversa.

La aceptación de un premio constituye permiso del Ganador del premio para que Univision use su nombre, fotografía, imagen, voz, información biográfica, declaraciones relacionadas con este Concurso y dirección (ciudad y estado) para publicidad y/o fines publicitarios en todo el mundo y en todas las formas de medios ahora conocidos o desarrollados en el futuro, a perpetuidad, sin notificación adicional o compensación o permiso de dicho ganador y/o cualquier tercero. Los participantes aceptan que Univision: (A) no será responsable por ningunas responsabilidades, costos, lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo, y por queda eximido, descargado y exento de toda responsabilidad, incluidos, entre otros, muerte y lesiones corporales o daños a la propiedad, debido en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, a la participación en el Concurso o cualquier actividad relacionada con el Concurso, o de la aceptación, recepción, posesión y/o uso o mal uso de cualquier premio por parte de los Participantes (o cualquier viaje/actividad relacionada con el mismo), y (B) no ha hecho ninguna representación o garantía expresa o implícita, de hecho o de derecho, con respecto a cualquier premio, incluyendo, sin limitación, a la calidad o idoneidad de dicho premio para un propósito particular. Univision no asume ninguna responsabilidad por ningún daño al sistema informático o teléfono inalámbrico de un participante o de cualquier otra persona que sea ocasionado por participar en el Concurso, o por cualquier sistema informático, línea telefónica, hardware, software o mal funcionamiento del programa, u otros errores, fallas, transmisiones informáticas retrasadas o conexiones de red que sean de naturaleza humana o técnica. Sin limitar la generalidad de lo anterior, Univision no es responsable de inscripciones o notificaciones de premios incompletas, ilegibles, mal dirigidas, tardías, perdidas, dañadas, robadas o distorsionadas; ni por redes, servidores, satélites, proveedores de servicios de Internet, sitios web u otras conexiones perdidas, interrumpidas, inaccesibles o no disponibles; ni por errores de comunicación, transmisiones fallidas, desordenadas, codificadas, retrasadas o mal dirigidas por computadora, teléfono o cable; ni por cualquier mal funcionamiento técnico, fallas, dificultades u otros errores de cualquier tipo o naturaleza; ni por la captura incorrecta o inexacta de información, o la falta de captura de cualquier información. Univision se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de descalificar a cualquier persona que se descubra haya manipulando el proceso de inscripción o el funcionamiento del Concurso, actuando en violación de estas Reglas oficiales o actuando de manera antideportiva o disruptiva, o con la intención de interrumpir o socavar el funcionamiento legítimo del Concurso, o de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona. CUALQUIER INTENTO POR PARTE DE UN INDIVIDUO, SEA UN PARTICIPANTE O NO, DE DAÑAR, DESTRUIR, MANIPULAR O INTERFERIR DELIBERADAMENTE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO ES UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES PENALES Y CIVILES Y EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE BUSCAR DAÑOS Y PERSEGUIR CON DILIGENCIA TODOS LOS RECURSOS CONTRA CUALQUIER TAL INDIVIDUO EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. No se aceptarán participaciones ilegibles, incompletas, falsificadas, generadas por software u otras entradas automatizadas, ni participaciones producidas o enviadas por cualquier medio que altere el proceso de participación. Univision se reserva el derecho a modificar, extender, suspender o terminar el Concurso si determina, a su exclusivo criterio, que el Concurso está técnicamente dañado o corrompido o que el fraude o problemas técnicos, fallas o mal funcionamiento u otras causas han destruido o socavado severamente o en cualquier grado perjudicado la integridad, administración, seguridad, juego adecuado y/o factibilidad del Concurso como se contempla en este documento. En caso de que Univision no pueda otorgar premios o continuar con el Concurso como se contempla en estas Reglas Oficiales por cualquier evento fuera de su control, incluidos, entre otros, incendios, inundaciones, epidemias de salud naturales o provocadas por el hombre o por otros medios, terremotos, explosión, disputa de trabajo o huelga, caso fortuito o enemigo público, falla del satélite o del equipo, disturbios o disturbios civiles, amenaza o actividad terrorista, guerra (declarada o no) o cualquier ley, orden o regulación del gobierno federal, estatal o local, crisis de salud pública ( ej., SARS), orden de cualquier tribunal o jurisdicción, u otra causa que no esté razonablemente bajo el control de Univision (cada evento u ocurrencia de " Fuerza Mayor"), entonces Univision tendrá el derecho de modificar, suspender o terminar el Concurso. Estas Reglas Oficiales no pueden ser modificadas o enmendadas de ninguna manera excepto en un documento escrito emitido por un representante debidamente autorizado de Univision. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas Reglas Oficiales no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra parte o frase de estas Reglas Oficiales. En el caso de que se determine que alguna cláusula, sección, frase o parte de estas Reglas Oficiales es inválida o inaplicable o ilegal, estas Reglas Oficiales permanecerán vigentes y se interpretarán de acuerdo con sus términos como si la cláusula inválida o ilegal no estuviera contenida en este documento.

LEY APLICABLE/JURISDICCIÓN: Excepto donde esté prohibido, el Participante acepta que todas y cada una de las disputas, reclamos y causas de acción que surjan o estén relacionadas con el Concurso o cualquier premio otorgado se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, y exclusivamente por un tribunal estatal o federal ubicado en Miami, Florida. Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con la construcción, validez, interpretación y exigibilidad de estas Reglas oficiales, los derechos y obligaciones del participante, o los derechos y obligaciones del Patrocinador en relación con el Concurso, se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Florida sin dar efecto a ninguna elección de ley o regla de conflicto de leyes (ya sea del Estado de Florida o de cualquier otra jurisdicción), lo que causaría la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea el Estado de Florida. Cualquier pregunta, comentario o queja con respecto al Concurso debe dirigirse a Univision.

IMPUESTOS: Los impuestos (federales, estatales, y locales) son la responsabilidad exclusiva del ganador quién tendrá que llenar los formularios de impuestos requeridos. El ganador tendrá que proveer su Número de Seguro Social o Número de Identificación de Impuestos para recibir el premio. Univision puede retener la porción del premio para pagar impuestos si lo requiere la ley.

LISTA DE RECIPIENTES: Para obtener una copia de la lista de ganador(es), por favor envíe un sobre por separado con estampillas postales prepagadas, y dirigido a usted mismo a Univision/Despierta América, Lista de Recipientes, “Nace Una Estrella”, 9405 N.W. 41 st St. Miami, FL 33178.

COPIA DE LAS REGLAS: Para obtener una copia de las Reglas Oficiales, por favor envíe un sobre por separado con estampillas postales prepagadas, y dirigido a usted mismo a Univision/Despierta América, Reglas, “Nace Una Estrella”, 9405 N.W. 41 st St. Miami, FL 33178.

[FAVOR DE REVISAR, COMPLETAR Y FIRMAR LA SOLICITUD Y CESIÓN DE DERECHOS Y RELEVO EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS.]

SOLICITUD

Para participar, cada Participante debe llenar, firmar y entregar a Univision esta Solicitud y cumplir con los Requisitos de Elegibilidad tanto como todos los otros términos y condiciones de este documento completo (incluyendo esta Solicitud, la Cesión).

TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES :



(a) Todas las decisiones con respecto a las audiciones y los participantes serán a discreción de Univision y serán definitivas e inapelables.

(b) Las solicitudes, las fotografías, los videos y/o cualquier otro material entregado por los Participantes serán propiedad de Univision y no serán devueltas.

(c) Al firmar este documento, el Participante en este acto manifiestan, bajo potestad de decir verdad, que todos los detalles, información, documentación y materiales consignados en la solicitud y proveídos a Univision son verdaderos, precisos y de ninguna manera falsos, engañosos o propiedad de terceros.

(d) Univision se reserva el derecho de descalificar en cualquier momento a cualquier participante por cualquier razón a la única y entera discreción de Univision, incluyendo si dicho participante ha entregado información falsa, inexacta o engañosa, o si ha públicamente sido involucrado en cualquier actividad ilícita, lasciva, pornográfica u objetable.

(E) NINGÚN PARTICIPANTE O TUTOR PODRÁ PUBLICAR, REVELAR, COMPARTIR NI DISCUTIR CON NINGÚN TERCERO INFORMACIÓN O MATERIAL ALGUNO RELACIONADO CON LA SOLICITUD, LAS AUDICIONES, EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN, LOS DEMÁS PARTICIPANTES O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA QUE LLEGUE A SU CONOCIMIENTO A MENOS QUE TENGA AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESCRITA DE UNIVISION EN CADA INSTANTE.

(f) Al firmar este documento, cada Participante reconoce y está de acuerdo con seguir las reglas, regulaciones, términos y condiciones de Univision, y que las reglas pueden ser cambiadas verbalmente o por escrito en cualquier momento por Univision y está obligado a cumplir dichas reglas. Las decisiones de Univision serán definitivas e inapelables.

(g) PERSONAS QUE NO QUIERAN SER GRABADAS O QUE NO ESTÉN DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LAS REGLAS DE UNIVISION NO DEBEN PARTICIPAR EN LAS AUDICIONES Y NO DEBEN ENVIAR SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO, DE LO CONTRARIO SE ENTENDERÁ QUE ESTÁN PLENAMENTE DE ACUERDO EN SER GRABADOS Y QUE MANIFIESTAN SU PLENA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DOCUMENTO Y LAS REGLAS DE UNIVISION.

Podemos recopilar información sobre usted para determinar su idoneidad para ser participante. Esta información puede incluir información de contacto, información demográfica, información relacionada con sus habilidades o atributos y elegibilidad para ser participante, incluida la autorización para trabajar y viajar, y verificaciones de antecedentes.

Usted acepta que podemos compartir su información dentro de TelevisaUnivision y con terceros relevantes, y que podemos transferir su información fuera de los Estados Unidos. Usted comprende que, si su información se transfiere a un tercero, se manejará de acuerdo con las prácticas de ese tercero.

USTED ACEPTA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A UNIVISION POR CUALQUIER PÉRDIDA, MAL USO O USO NO AUTORIZADO DE LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONE BAJO ESTE ACUERDO.

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos de privacidad según la ley aplicable, puede comunicarse con privacidad@univision.net.

DECLARACIÓN

Por este medio acuerdo, afirmo y reconozco que (i) he leído y cumplo con todos los Requisitos de Elegibilidad y acuerdo cumplir con todos los términos y condiciones establecidas en este documento; (ii) las respuestas y otras declaraciones que he dado en este documento las he dado con honestidad, precisión y sin omisiones de ningún tipo; (iii) estoy dando un permiso explícito a Univision para contactar a cualquier persona o entidad mencionada en la solicitud para que ofrezca referencias sobre mi persona; (iv) si cualquier información incluida aquí resulta falsa, imprecisa, engañosa o incompleta, entiendo que será razón suficiente para ser excluido del proceso de selección de participantes y/o, de ser seleccionado, ser excluido de cualquier programa; (v) aun si cumplo con los Requisitos de Elegibilidad, Univision no tiene ninguna obligación de entrevistarme y/o seleccionarme como participante; (vi) aun si soy seleccionado como participante en algún programa, ni Univision ni algún tercero tiene obligación de producir y/o transmitir algún programa, y cualquier cadena de televisión que transmita cualquier programa no está obligada a transmitirlo aun si hubiera sido producido; y (vii) todas las decisiones de Univision relacionadas con la selección de participantes son finales y no están sujetas a objeción ni apelación.

LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES VERDADERA Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES ARRIBA SEÑALADOS. DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN FALSA QUEDARÉ ELIMINADO AUTOMÁTICAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO.