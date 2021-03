¿Por qué calló Alicia Villarreal a la revelación de abuso de su hija Melenie Carmona?

Alicia Villarreal ha sido blanco de críticas luego de que su hija Melenie Carmona confesara públicamente que fue víctima de acoso sexual. La cantante de regional mexicano fue cuestionada y atacada por los internautas por, supuestamente, no protegerla de su agresor. Lo anterior provocó que la joven saliera en su defensa y diera una explicación extensa de la reacción que tuvo ‘La Güerita Consentida’ cuando se enteró de la difícil situación que vivió hace cinco años.

El tema se debatió en el segmento de Sin Rollo, de Despierta América, y una de las preguntas que puso Carlos Calderón sobre la mesa fue si Alicia Villareal debió permanecer en silencio tras las declaraciones de la hija que tuvo en común con el actor Arturo Carmona. Al respecto, Elyangelica González apuntó que debió pronunciarse al ser una figura pública y dar una muestra de apoyo por el mismo medio que Melenie Carmona denunció el lunes 8 de marzo. Aunque, también manifestó que "no se puede juzgar a una madre por cómo actúa".

Cargando galería



La joven de 22 años que en el marco del Día Internacional de la Mujer relató el episodio en el que una persona cercana, en su propia casa, metió las manos bajo la ropa que llevaba puesta mientras dormía, aseguró que ella y su madre lo afrontaron juntas, sin embargo, ante el desconocimiento se dispararon los ataques.

Por su parte, Ana María Canseco analizó el trasfondo de concientización con el que Melenie expuso su caso en las redes sociales y afirmó que “no midió las consecuencias”, refiriéndose a que la situación se volcó a lo que hicieron o no sus padres famosos. “ Yo creo que si Alicia, ahorita no ha dicho nada, es porque está midiendo muy bien sus palabras, cómo va actuar […] No debemos de juzgar tan a la ligera a Alicia Villarreal”.

Cargando Video... "Un poquito de sensibilidad": Francisca pide calma a los ataques contra Alicia Villarreal por su hija Melenie



Raúl Brindis resaltó que las críticas y cuestionamientos "ponen entre la espada y la pared" a la cantante y se dijo confiado en que solo se está tomando un tiempo para pronunciarse.

“ No fue mi intención exponer a mi mamá ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque sí lo hizo. Ella, como siempre, brindándome todo su amor, no ha dejado de estar a mi lado”, señaló Melenie Carmona en una parte del mensaje que publicó en Instagram este miércoles 10 de marzo junto a una fotografía en la que aparece junto a su madre.

Melenie expresó en la publicación la “tristeza e impotencia” que le causó el rumbo que tomó su revelación, pues en parte, su objetivo fue levantar la voz y evidenciar que, al igual que muchas mujeres, ella estuvo expuesta a agresiones sexuales.

“Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó”, contó en las redes sociales con el propósito de aclarar que la cantante se involucró debidamente en la situación.

A pesar de la polémica que se ha generado en torno a las declaraciones de la joven influencer mexicana, los panelistas aplaudieron la valentía al pronunciarse públicamente como un ejemplo para las jovencitas que han sido víctimas de agresiones sexuales.