"Nadie está libre de pecado": Omar Chaparro reacciona al escándalo de los famosos vinculados con el narco

Tras la polémica por el libro ‘Emma y Las Otras Señoras del Narco’, escrito por la periodista Anabel Hernández, el actor Omar Chaparro habló sobre el tema que ha conmocionado al mundo del entretenimiento y reveló una experiencia que tuvo muy cercana al crimen organizado.

En una rueda de prensa en Los Ángeles, el comediante fue cuestionado sobre el escándalo que involucra a varios de sus compañeros del medio y su supuesto vínculo con el narcotráfico. Omar expresó que “tendría que leer el libro primero para entender”, pero brindó una breve y contundente opinión sobre el tema:

“Es triste que alguien trate de publicar o generar ganancia a través de un libro, a través del morbo. Nadie está libre de pecado y menos si eres parte del medio artístico”, señaló.



´'Emma y Las Otras Señoras del Narco' es una investigación periodística centrada en las personas que han tenido relación con el narcotráfico, y en la que se han visto involucradas personalidades como Galilea Montijo, Sergio Mayer, Charly López, Alicia Machado y Ninel Conde.

Omar Chaparro y su vínculo con el narco

El también cantante aprovechó para defender a sus compañeros del medio artístico y compartió una breve anécdota personal en la que reveló que alguna vez tuvo nexos con el narcotráfico de manera indirecta.

“Yo he estado con personas vinculadas con el narco, incluso tuve un socio que se dedicaba al tráfico de drogas, era narcotraficante, y me enteré el día que perdió la vida”, confesó el actor.



Omar Chaparro externó que en sus 25 años de carrera artística ha realizado shows en México, Estados Unidos y Latinoamérica teniendo contacto con diversas personas por lo que no descarta que en algún momento se haya encontrado con alguien que se dedica a esta actividad delictiva: “uno percibe, es intuitivo, y seguramente a lo mejor (ha visto)”.

Con lo poco que conoce del tema del momento, el actor decidió dar su punto de vista de la publicación de Anabel Hernández, de la cual dijo que “ no se me hace tan ético el estar sacando provecho de la vida de los demás”, y justificó que, de alguna manera, la mayoría de los famosos han tenido contacto con narcotraficantes de manera indirecta y sin saberlo:

“Si alguien anduvo con algún narcotraficante o si le dio un show a un narcotraficante pues es parte de lo mismo, todos estamos buscando la manera de subsistir, de comer. Y obviamente no le vas a pedir ‘necesito que me digas a qué te dedicas, si no no trabajo para ti’”, agregó.



Para finalizar con la pregunta, el comediante negó saber de alguna famosa en su círculo cercano que haya estado involucrada con personas del narco por cuestiones profesionales .