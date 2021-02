Negación, enojo, impotencia: Ninel Conde respondió sin filtros sobre su vida y escándalos en Despierta América

Aseguró que el juez que lleva el caso solicitó que no se hablara públicamente sobre la situación con su hijo, por lo que no quiso responder si ha tenido contacto con él de forma presencial o virtual. Agregó que Giovanni Medina no la ha contactado y confía en que Emmanuel, tarde o temprano, pueda convivir con ambos padres.

En sus más de 25 años de trayectoria, fragmentos de su vida personal y amorosa han estado en los titulares de los medios de comunicación. Al respecto, afirma que han sido golpes duros y confesó que con el paso del tiempo ha aprendido a lidiar con ello y ahora prefiere no estar pendiente de lo que dicen de ella. “Ojos que no ven, corazón que no siente. Créeme que funciona”. Concluyó contando que las personas de su círculo cercano saben que no quiere intoxicarse “con basura”.