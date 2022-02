"Quiero para Bella el mejor mundo": Marlene Favela se sincera sobre su exesposo y el amor que siente por su hija

Marlene Favela ha construido una carrera artística con base en su talento y esfuerzo, gozando así del éxito en lo profesional, pero también ha mantenido una estabilidad y felicidad en su familia con su hija Bella, de quien nos compartió detalles como el porqué de su nombre, además de qué relación mantiene actualmente con su exesposo George Seely.

En entrevista con Karla Martínez, la actriz mexicana compartió diversos aspectos de su vida íntima, y recordó el derrame cerebral que sufrió hace algunos años, lo que describió como una experiencia que le cambió totalmente la vida:





“Siempre he dicho que trato de sacar lo positivo a cualquier cosa que me sucede en la vida y no solo lo digo, creo que practico con el ejemplo en ese sentido. Para mí fue como una segunda oportunidad, de todo, de salud, de vida”, expresó.



Asimismo, confesó que desde muy pequeña ha estado en el mundo artístico, pero que llegó un momento en el que tuvo que parar su carrera para dedicarle tiempo a los seres que más ama:

“Me quería comer al mundo todo el tiempo en mi trabajo, y ahí fue como necesito tiempo para estar con mi familia, de compartir con mis amigos, ahora soy mucho más exigente en las cosas que decido hacer como trabajo por ese sentido, porque si voy a dedicarle 8 meses de mi vida a algo es porque me tiene que apasionar y hacer muy feliz”, señaló la mexicana.

Marlene Favela, su relación con George Seely y el amor por Bella

En el 2017, Marlene Favela y el empresario australiano de origen libanés George Seely se casaron en México; sin embargo, en 2020, la actriz dio a conocer su separación, lo cual no ha influido en el cómo llevan su relación, pues al ser el papá de Bella, prefiere mantenerla en lo más sano.

“Es el padre de mi hija, y siempre le he dicho, va a ser el socio más importante de mi vida. Quiero para Bella el mejor mundo que yo pueda regalarle, y voy a luchar por eso siempre”, dijo.

Asimismo, la actriz de telenovelas como ‘Gata Salvaje’ externó el inmenso amor que tiene por la pequeña de 2 años, su primera y única hija: “Siempre he dicho que Bella está por encima de mí, incluso del mundo entero… Ser mamá me ha transformado la vida increíble”.

La actriz también explicó por qué eligió ese nombre para la niña, ya que señaló tenía tres opciones: Uma, Mía y Bella, siendo el último con el que nombró la niña: “Mi suegro, que en ese momento vivía, comenzó a cantar en el hospital: ‘Bella principessa’... se le quedó Bella, y la verdad que cada vez que la veo digo ‘ay, sí está bella’”, confesó entre risas.



Durante la entrevista, Karla le mostró a Marlene unas imágenes del día del bautizo de su retoño, de quien Jomari Goyso, el nuevo presentador de Despierta América, es padrino. La actriz nos reveló por qué eligió al crítico de moda, lo que provocó el llanto en el español:

“Por muchas razones: creo que las principales porque es un ser que amo, que respeto. Llevamos mucho tiempo de amistad, pero cuando pensé en alguien que fuera a estar cerca de mi hija, quería que fuera un hombre como Jomari, un hombre auténtico, alegre, amoroso”, señaló.

Marlene Favela y su exitoso papel de Leticia en La Desalmada

Desde su transmisión en Univision, La Desalmada se colocó entre los melodramas favoritos del público gracias a su gran historia y su elenco fenomenal, en el que destaca Marlene Favela, quien compartió qué significó para ella pertenecer a este trabajo bajo la producción de José Albero ‘El Güero’ Castro:

“Fue un proyecto entrañable, con un personaje maravilloso. Creo que vino a traerme muchas satisfacciones a nivel personal y profesional, acercarme otra vez a mi público que siempre es tan fiel y que agradezco tanto.”



Marlene también habló sobre el cariño con el que los televidentes la recibieron y cómo fue que muchas mujeres se sintieron identificadas con él, aunque ella confesó no tener mucho parecido con Leticia:

“Yo creo que ninguno de los personaje que he interpretado se parece a mí, y eso es lo rico, de interpretar a mujeres distintas. Lo único que diría que sí se parece un poco es que para Leticia todo era su familia, y en mi caso mi familia es todo”, finalizó.