Visiblemente molesta, Lyn May respondió a las polémicas declaraciones de Niurka Marcos sobre su carrera como vedette

Por su parte, Lyn May salió en su defensa y, en entrevista con diversos medios, dijo que “ yo no conozco a esa señora. Yo conozco a Cher, Nicki Minaj, Madonna”. Visiblemente molesta por la insistencia de los reporteros, la actriz de cine reafirmó que “ no le voy a decir nada porque la conozco”, y aseguró que no le gustaría hacerlo.