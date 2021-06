¿Ofendió con su respuesta? Lupillo Rivera en polémica por dar réplica a Christian Nodal sobre el tatuaje de Belinda

Al respecto de si 'El Toro del Corrido' podría estar molesto, la cirujana plástica Tania Medina, quien estuvo este día invitada al show y se unió al panel, consideró que "en nuestro país dicen que 'los caballeros no tienen memoria' y es de muy mal gusto que (Lupillo) esté hablando de sus relaciones pasadas, yo como mujer estoy ofendidísima, no me imagino Belinda". A lo que Tony Dandrades agregó: "Yo creo que no lo hizo adrede Nodal, yo lo he entrevistado en muchas ocasiones, es un muchacho muy noble y no sé cómo se sentiría la prometida de Lupillo de que esté hablando".