"Estoy en shock": Lele Pons habla de lo que espera de su boda tras su compromiso con Guaynaa

Con humor, la ‘influencer’ contó que de los nervios se tumbó dos uñas, pero afortunadamente no fueron de la mano izquierda en la que Guaynaa le pondría el anillo de compromiso, por lo que pudo presumirlo con estilo: “Ves en el video que yo no tenía dos uñas porque me las estaba comiendo… menos mal que no me comí esta mano (la izquierda)”.