Con nostalgia, Laura Carmine recuerda a su padre quien murió un día de Navidad

En entrevista para Despierta América, Laura Carmine habló sobre la muerte de su padre y los sentimientos que le produce la Navidad, además de compartir las enseñanzas que el señor Leonard Carmine le dejó. La actriz también reveló cuáles son los deliciosos platillos que tradicionalmente cena en esta festividad y qué rituales realiza para comenzar el Año Nuevo.

A pesar de que un 25 de diciembre su padre falleció, la Navidad es la época que la actriz de La Desalmada más disfruta de todo el año. Laura Carmine externó que, aunque su papá no esté con ella físicamente y lo extraña cada día, esta festividad la llena de felicidad por todos los bonitos recuerdos que tuvo y por lo que ahora vive:

“Mi papá falleció un día de Navidad, pero es un momento muy emotivo para mí, en buen sentido, porque hay mucha felicidad desde el momento en que me levanto y veo el árbol. Todo eso a mí me llena, me pone muy feliz”, señaló.

La puertorriqueña sigue recordando a su padre a pesar del tiempo, y no pierde la esperanza de que en “algún momento en la vida me volveré a encontrar con él”. Laura nos compartió cuál fue la enseñanza que él le dejó antes de partir y la cual atesora mucho:

“Mi papá vivió su vida al máximo. Yo creo que el mejor regalo que me dio fue que tengo que vivir el hoy, aprender a estar aquí y gozar mi vida, que para eso vinimos. Yo trato de no recordar esa tristeza porque creo que, aunque físicamente él no está, ya no lo escucho, lo tengo conmigo siempre. Él está aquí”, externó.



El señor Leonard Carmine murió el 25 de diciembre de 2017 a los 80 años de edad. A través de las redes sociales fue la actriz quien dio a conocer la noticia con un conmovedor mensaje en el que recordaba cómo disfrutaba pasar el tiempo a su lado.

Así celebra la Navidad y Año Nuevo Laura Carmine

Esta festividad, Laura Carmine no duda en celebrarla con platillos típicos de su natal Puerto Rico y compartió qué es lo que no puede faltar en su mesa para cenar:

“El tradicional es arroz con gandules, pasteles (que es parecido al tamal), lechón, ensalada de papa. Creo que es lo más típico, o sea, comemos el pernil también”.



Sobre los rituales, que son comunes para atraer el amor, la fortuna, el dinero o la salud; Laura reveló que no tiene favoritos y que solo realiza uno para comenzar el Año Nuevo con el pie derecho:

“Creo que el único ritual que tengo en Año Nuevo es que sea ropa nueva y busco un color… Este año no sé qué color quiero, pero voy a ir a comprar y el color que me llame la atención, ese”, finalizó.